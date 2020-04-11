Вечером воскресенья, 12 апреля, во Владивосток прибудет вывозной рейс с россиянами, "застрявшими" в Южной Корее, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на онлайн-табло аэропорта дальневосточной столицы, а также данные Минтранса и Росавиации.

Вечером 12 апреля во Владивосток прибудет долгожданный рейс из Сеула

Энергетика Американские СМИ прогнозируют прекращение экспорта нефти из США Вашингтон, 12 апреля 2020, 05:11 — REGNUM Нефтяная отрасль США переживает резкий спад, что грозит полным исчезновением экспорта американской нефти, сообщает 11 апреля газета The New York Times. 8

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Происшествия Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону. 36

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Здоровье Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram. 1,3K

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Экономика МСБ получит полугодичную отсрочку на уплату страховых взносов Сегодня, 10 апреля 2020 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания правительства по экономическим вопросам рассказал о подготовке новых мер поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ). 7

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