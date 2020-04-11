Коронавирус
Владивосток-НовостиВечером 12 апреля во Владивосток прибудет долгожданный рейс из Сеула
Вечером воскресенья, 12 апреля, во Владивосток прибудет вывозной рейс с россиянами, "застрявшими" в Южной Корее, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на онлайн-табло аэропорта дальневосточной столицы, а также данные Минтранса и Росавиации.
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Застрявших в Сеуле приморцев начали регистрировать на рейс во Владивосток
КП - Владивостоквчера в 22:24
Вечером 12 апреля во Владивосток прибудет долгожданный рейс из Сеула
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