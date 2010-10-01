Игры

Cyber.sports.ruCyber.sports.ru«Ведьмак 3» отдают бесплатно в GOG Galaxy 2.0 — раздача до 23 июня

На GOG раздают «Ведьмак 3: Дикая Охота» всем, у кого есть цифровая или дисковая версии на ПК (в Steam, EGS или GOG) или на консолях PS4 и Xbox One. Чтобы забрать подарок, нужно связать GOG Galaxy 2.0 c платформой, на которой куплена игра. Акция завершится 23 июня, в 14:00 по московскому времени.
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Подробнее о событии

В GOG Galaxy 2.0 можно бесплатно получить The Witcher 3: Wild Hunt, если она куплена на другой платформе

3DNews10:31

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«Ведьмака 3» в GOG раздают владельцам игры на консолях и в других ПК-магазинах

Cyber.sports.ru10:56

В GOG началась раздача The Witcher 3 для тех, кто купил игру в другом магазине

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Третьего «Ведьмака» дарят в «GOG»

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Обладателям третьего «Ведьмака» подарят бесплатную копию игры в сервисе GOG

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