Игры
Cyber.sports.ru«Ведьмак 3» отдают бесплатно в GOG Galaxy 2.0 — раздача до 23 июня
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Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Вести.Ru 08:30
Политика
В МИД прокомментировали обвинения США в давлении на МУС
Россия отвергает обвинения США в манипуляции работой Международного уголовного суда (МУС).
Известия 13:39
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.
RT на русском 04:56
Авто
Доработанная Tesla Model S поразила своим запасом хода
Концерн из США Tesla начал продажи новой Model S с запасом хода на 20% больше, чему предыдущей модели.
МонаВиста 11:29
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Политика
В Чехии отреагировали на высылку дипломатов из России
МИД Чехии считает решенной проблему в отношениях с Россией, возникшей после высылки из страны сотрудников российского посольства в Праге.
Rambler News Service вчера в 07:20
Общество
Москва перешла на новый этап снятия ограничений
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Энергетика
WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента в «Ново-Огарево» поставили туннель для дезинфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области.
РБК 14:11
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Футбол
«Олимп-Долгопрудный» получил лицензию для выступления в ФНЛ
11 июня заявка нашего клуба получила одобрение экспертной комиссии ФНЛ, и теперь нашу готовность к выступлению в первом дивизионе подтвердил и Российский футбольный союз.
Советский спорт 14:02
Политика
Главный храм ВС и музей «Дорога Памяти» планируют открыть 22 июня
Аргументы и Факты 14:28
Общество
Ветераны смогут присутствовать на параде Победы без масок
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ветераны смогут смотреть парад Победы на Красной площади без масок, так как сидения между ними будут размещены далеко друг от друга, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:52
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на оскорбления Тимати
В эфире нового выпуска шоу Comment Out Ксения Собчак жёстко оскорбила Тимура: «Если (экскременты) жрать, то это к Тимати».
Bimru.ru 08:55
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова
Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Футбол
Мусаев стал главным тренером «Краснодара»
Советский спорт 08:54
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).
РБК 11:15
Происшествия
Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек.
Lenta.ru 10:40
Футбол
Кузяевым интересуются три европейских клуба
Как сообщает L’Equipe, российским футболистом интересуется «Марсель», а именно главный тренер французского клуба Андре Виллаш-Боаш, который ранее работал наставником «Зенита».
Евро-футбол.ру вчера в 15:36