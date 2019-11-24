Экономика
Моя Москва.онлайнМедведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал законопроект, который предложили Минфину, позволяющий выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомостивчера в 17:08
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Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
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Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
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В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
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Отдельной встречи с Зеленским в Париже не планируется, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
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Певица из Польши победила на детском Евровидении
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Новый робот для российской армии успешно прошел испытания
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Кремль ответил на публикацию о рекордном количестве протестов в России
Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад «Как протестуют россияне», который подготовил Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), написал, что в III квартале 2019 г. в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года – 1443.
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Синоптики предупредили россиян о резком понижении давления
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о приближающемся пониженном давлении.
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
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В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка
По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получил первую «Варшавянку»
Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 под именем "Петропавловск-Камчатский" передана Тихоокеанскому флоту.
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Стало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020
Сборная России будет готовиться к матчам финальной стадии Евро-2020 в австрийском Нойштифте, сообщают «Известия».
Авто
Названа десятка самых продаваемых авто сегмента SUV в РФ
По итогам первых трёх кварталов 2019 года первое место по продажам спортивно-утилитарных автомобилей (сегмент SUV) в России заняли машины корейского бренда Hyundai.
Гаджеты
IPhone 12 Pro получит 6 ГБ ОЗУ, а iPhone SE 2 выйдет уже в марте
Базовая модель iPhone 12, как ожидается, будет иметь 4 ГБ ОЗУ.
Происшествия
Российские тюрьмы переполнены жертвами домашнего насилия
Большинство женщин (79%), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство, защищались от домашнего насилия.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
Общество
Власти Лондона отказали Uber в выдаче лицензии на работу в столице
Власти Лондона отказали онлайн-сервису автомобильных перевозок Uber в выдаче лицензии на работу в британской столице.
Экономика
Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Политика
В ДНР отреагировали на признание бывшего «народного мэра» в шпионаже
Ранее Матюха, избранный в мае 2014 года «народным мэром» Горловки и вскоре покинувший должность из-за конфликта между боевиками, заявил, что работал на главное разведывательное управление Минобороны Украины.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Хоккей
Коварж, Рукавишников и Сошников признаны лучшими игроками недели КХЛ
Игрок уфимского "Салавата Юлаева" Никита Сошников признан лучшим нападающим прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Общество
Twitter заблокировал аккаунт проекта «Хорошие новости» о России
Администрацией Twitter без объяснения причин был заблокирован официальный аккаунт проекта «Хорошие новости», в рамках которого ежедневно производятся и тиражируются видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.