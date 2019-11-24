Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМедведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал законопроект, который предложили Минфину, позволяющий выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомостивчера в 17:08

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:02

«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ

Интерфакс01:58

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ru00:36

«Ведомости»: правительство одобрило критерии Минфина по инвестированию ФНБ

ТАСС01:56

Главные новости к утру 25 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ruвчера в 20:31

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Ведомостивчера в 17:08
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Определен населенный пункт России с самым смешным названием

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Lenta.ru 04:29
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В Нижегородской области школьники массово отравились газом

По данным «Интерфакса», ТАСС и «РИА Новости», несколько десятков человек, большинство из которых школьники, отравились газом.
Ведомости 05:38
Игры

Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
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Сборная Испании в шестой раз в своей истории выиграла Кубок Дэвиса

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В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Музыка

Певица из Польши победила на детском Евровидении

iReactor вчера в 13:12
Армия и оружие

Новый робот для российской армии успешно прошел испытания

По словам Салюкова, успешно завершены государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса «Кунгас».
Вечерняя Москва вчера в 17:34
Политика

Кремль ответил на публикацию о рекордном количестве протестов в России

Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад «Как протестуют россияне», который подготовил Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), написал, что в III квартале 2019 г. в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года – 1443.
Ведомости 05:11
Общество

Синоптики предупредили россиян о резком понижении давления

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о приближающемся пониженном давлении.
Газета.Ru 02:15
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Происшествия

В Марий Эл пьяный депутат сбил насмерть подростка

По версии следствия, вечером 19 ноября 37-летний депутат управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Российская газета 04:42
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получил первую «Варшавянку»

Первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 под именем "Петропавловск-Камчатский" передана Тихоокеанскому флоту.
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Стало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020

Сборная России будет готовиться к матчам финальной стадии Евро-2020 в австрийском Нойштифте, сообщают «Известия».
Спорт день за днем 04:07
Авто

Названа десятка самых продаваемых авто сегмента SUV в РФ

По итогам первых трёх кварталов 2019 года первое место по продажам спортивно-утилитарных автомобилей (сегмент SUV) в России заняли машины корейского бренда Hyundai.
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Гаджеты

IPhone 12 Pro получит 6 ГБ ОЗУ, а iPhone SE 2 выйдет уже в марте

Базовая модель iPhone 12, как ожидается, будет иметь 4 ГБ ОЗУ.
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Происшествия

Российские тюрьмы переполнены жертвами домашнего насилия

Большинство женщин (79%), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство, защищались от домашнего насилия.
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Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
RT на русском 01:20
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Происшествия

Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

Газета.Ru 05:01
Общество

Власти Лондона отказали Uber в выдаче лицензии на работу в столице

Власти Лондона отказали онлайн-сервису автомобильных перевозок Uber в выдаче лицензии на работу в британской столице.
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Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Российская газета 03:46
Политика

В ДНР отреагировали на признание бывшего «народного мэра» в шпионаже

Ранее Матюха, избранный в мае 2014 года «народным мэром» Горловки и вскоре покинувший должность из-за конфликта между боевиками, заявил, что работал на главное разведывательное управление Минобороны Украины.
РБК 01:09
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Хоккей

Коварж, Рукавишников и Сошников признаны лучшими игроками недели КХЛ

Игрок уфимского "Салавата Юлаева" Никита Сошников признан лучшим нападающим прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК 23 ноября в 18:59
Общество

Twitter заблокировал аккаунт проекта «Хорошие новости» о России

Администрацией Twitter без объяснения причин был заблокирован официальный аккаунт проекта «Хорошие новости», в рамках которого ежедневно производятся и тиражируются видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах.
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Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
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