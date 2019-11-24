Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал законопроект, который предложили Минфину, позволяющий выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Общество Определен населенный пункт России с самым смешным названием Мутный Материк — село в городском округе Усинск Республики Коми — признали населенным пунктом России с самым веселым названием.

Игры Valve показали геймплей Half-Life: Alyx Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.

Политика В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Политика Отдельной встречи с Зеленским в Париже не планируется, заявил Песков Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Кремль ответил на публикацию о рекордном количестве протестов в России Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад «Как протестуют россияне», который подготовил Центр социально-трудовых прав (ЦСТП), написал, что в III квартале 2019 г. в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года – 1443.

Авто Названа десятка самых продаваемых авто сегмента SUV в РФ По итогам первых трёх кварталов 2019 года первое место по продажам спортивно-утилитарных автомобилей (сегмент SUV) в России заняли машины корейского бренда Hyundai.

Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Экономика Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.