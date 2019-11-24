Экономика
Говорит МоскваСМИ узнали об одобрении премьер-министром правил инвестирования из ФНБ
Как сообщает газета «Ведомости», для получения денег из Фонда национального благосостояния установлены жёсткие критерии. Ключевыми требованиями называются минимальная доходность на уровне ОФЗ и доля финансирования ФНБ на уровне не более 20 процентов.
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомостивчера в 17:08
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Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
Политика
Сотрудников Росгвардии обяжут представляться
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
Происшествия
Под Нижним Новгородом 29 детей отравились газом в школе
Более 30 человек пострадали из-за выброса газа рядом со школой в Нижегородской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Экономика
Белый дом договорился с Минтрансом о строительстве Рпенского проезда
По словам Вячеслава Кузина, достигнута договоренность с Министерством транспорта о строительстве во Владимире Рпенского проезда.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Шоу-бизнес
Родственники Шаинского скандалят из-за наследства композитора
Сын Владимира Шаинского Вячеслав в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что после смерти отца объявился его брат Иосиф.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Общество
Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»
Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Общество
Российские тюрьмы переполнены жертвами домашнего насилия
Большинство женщин (79%), осужденных в 2016-2018 годах за умышленное убийство, защищались от домашнего насилия.
Авто
Представили электрический кроссовер Lexus UX 300e
Реальный запас хода с Lexus UX 300e будет от 250 до 300 км, но производитель заявляет, что по циклу NEDC машина на одном заряде сможет проехать до 400 км. Первый электрокар Lexus в Китае и Европе появится в 2020 году, а в Японии продажи кроссовера начнутся в 2021 году.
Хоккей
Коварж, Рукавишников и Сошников признаны лучшими игроками недели КХЛ
Игрок уфимского "Салавата Юлаева" Никита Сошников признан лучшим нападающим прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Экономика
Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей
Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
Музыка
Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить
Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса "Детское Евровидение-2019" Татьяне Меженцевой и Денберелу Ооржаку хорошо выступить и достойно представить страну.
Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Происшествия
В Сургуте загорелся жилой дом, один человек погиб
Утром в понедельник в Сургуте загорелся жилой двухэтажный деревянный дом в поселке Дорожный.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Футбол
В «Ювентусе» считают, что агенты Миранчука общаются с другими клубами
Приоритетом для Миранчука остается Ювентус, но нельзя исключать, что он может оказаться в других командах серии A. Тем более чемпионы Италии пока не начали обсуждать с Локомотивом трансферную стоимость игрока.
Политика
Владимир Путин уволил прокурора Алтая
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Республики Алтай.
Политика
Скандал с выступлением Ротару в РФ: Пушков ответил Поклонской
Из-за запланированных в России новогодних выступлений народной артистки СССР и Украины, почетной крымчанки Софии Ротару разгорелся скандал.
Экономика
Банки предложили оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Чтобы корректно оценить доход клиентов, которые не могут подтвердить заработок документами, участники рынка ЦБ предложили анализировать расходы по картам заемщиков.
Спорт
Песков: Россия предоставила все ответы на вопросы WADA
Спортивные власти России находятся на связи со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева
Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.