Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.

с чего всё началось

Политика В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.

Авто Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Общество Бизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники Общественная организация «Деловая Россия» предложила министру промышленности и торговли Денису Мантурову отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо организации.

Политика Жириновский предложил расширить границы самообороны «Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.

Политика Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.

Экономика МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.

Шоу-бизнес Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.

Экономика НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".

Армия и оружие Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Игры Новые скриншоты Microsoft Flight Simulator Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новые скриншоты игры. В симуляторе воссоздадут реальную карта всей планеты.