Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
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с чего всё началось

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.
Ведомостивчера в 17:08

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Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Ведомостивчера в 17:08

Главные новости к утру 25 ноября

Коммерсантъвчера в 23:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:02

Правительство решило, на каких условиях даст деньги на ямальский проект олигарха Михельсона

URA.Ruвчера в 20:31

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Газета.Ru00:36

«Ведомости» узнали о новых жёстких условиях инвестиций из Фонда национального благосостояния

Фонтанка.Ру00:15

Медведев одобрил «жёсткие» правила инвестирования из ФНБ

REGNUM01:03
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Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Авто

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Интерфакс 00:33
Теннис

Сборная Испании стала обладателем Кубка Дэвиса

Metaratings вчера в 16:34
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.
Lenta.ru вчера в 03:12
Общество

Бизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники

Общественная организация «Деловая Россия» предложила министру промышленности и торговли Денису Мантурову отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо организации.
Коммерсантъ 00:55
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Политика

Жириновский предложил расширить границы самообороны

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
RT на русском вчера в 21:19
Шоу-бизнес

Организаторы Дрезденского оперного бала «унизили» Яну Рудковскую

Рудковская не одобрила положение дел и устроила скандал.
RuNews24.ru вчера в 14:50
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Происшествия

Два пассажирских автобуса столкнулись в Красноярске: есть пострадавшие

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД, два маршрутных автобуса столкнулись сегодня, 25 ноября, на улице Крупской.
REGNUM 00:56
Политика

Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.
РБК вчера в 15:32
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Хоккей

Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян

Одним из ассистентов выступил Андрей Свечников. В текущем сезоне на его счету 27 (11+16) очков в 24 встречах.
Спорт-Экспресс вчера в 20:28
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru вчера в 14:27
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Kleo.ru вчера в 06:38
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Армия и оружие

Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России

Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Экономика сегодня вчера в 05:58
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Спорт

Призерка чемпионата мира по биатлону хочет разогнать женскую сборную

Газета.Ru вчера в 21:33
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда вчера в 02:09
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия 23 ноября в 20:32
Игры

Новые скриншоты Microsoft Flight Simulator

Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новые скриншоты игры. В симуляторе воссоздадут реальную карта всей планеты.
Cyber.sports.ru вчера в 14:42
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском вчера в 04:07
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Российская газета вчера в 23:20
Культура

Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»

Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала заявления о том, что она самовольно забрала статуэтку, которую вручают лауреатам премии «Нового радио».
Вечерняя Москва вчера в 17:15
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