Экономика
Газета.Ru«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомостивчера в 17:08
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Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Политика
Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Теннис
Сборная Испании стала обладателем Кубка Дэвиса
Происшествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Пилот лайнера, вылетевшего из Москвы в Анапу и экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, скончался.
Общество
Бизнес просит Минпромторг отсрочить маркировку бытовой техники
Общественная организация «Деловая Россия» предложила министру промышленности и торговли Денису Мантурову отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо организации.
Политика
Жириновский предложил расширить границы самообороны
«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
Шоу-бизнес
Организаторы Дрезденского оперного бала «унизили» Яну Рудковскую
Рудковская не одобрила положение дел и устроила скандал.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Происшествия
Два пассажирских автобуса столкнулись в Красноярске: есть пострадавшие
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД, два маршрутных автобуса столкнулись сегодня, 25 ноября, на улице Крупской.
Политика
Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Хоккей
Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян
Одним из ассистентов выступил Андрей Свечников. В текущем сезоне на его счету 27 (11+16) очков в 24 встречах.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Общество
Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Армия и оружие
Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России
Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Происшествия
Пожар на шахте в Коми локализован
Спорт
Призерка чемпионата мира по биатлону хочет разогнать женскую сборную
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Игры
Новые скриншоты Microsoft Flight Simulator
Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новые скриншоты игры. В симуляторе воссоздадут реальную карта всей планеты.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Культура
Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»
Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала заявления о том, что она самовольно забрала статуэтку, которую вручают лауреатам премии «Нового радио».