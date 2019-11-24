Экономика
Газета.Ru«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфином, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
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с чего всё началось
Премьер Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования ФНБ в проекты, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердили еще два. Получить деньги будет непросто.Ведомости24 ноября в 17:08
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«Ведомости» сообщили об одобрении Медведевым жестких условий инвестиций из ФНБ
Интерфаксвчера в 01:58
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URA.Ru24 ноября в 20:31
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