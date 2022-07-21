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«Ведомости»: Минфин намерен возобновить размещение облигаций федерального займа в сентябре

Минфин РФ планирует возобновить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) на долговом рынке в третьем квартале 2022 года.
ТАСС
Цели по размеру размещений не ставится, речь больше «про постепенное возвращение на рынок и выход на нормальные объемы заимствований с 2023 г.», заявил один из собеседников «Ведомостей».
Ведомости
К 2025 г. стоимость обслуживания госдолга вырастет до 2 трлн руб., «даже если будем осуществлять умеренные операции на финансовом рынке, превысит 2-триллионный уровень», отметил Силуанов.
Ведомости
Расходы на обслуживание госдолга в 2022 г. достигли 1,4 трлн руб., заявил Силуанов 20 июня на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, где рассматривались основные направления Минфина.
Ведомости

Подробнее о событии

«Ведомости»: Минфин намерен возобновить размещение облигаций федерального займа в сентябре
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