На видеокадрах можно увидеть, как группа военнослужащих, находясь в укрытии, стала случайными свидетелями мощного удара американской системы M142 Himars, которая произвела отстрел сразу шести сверхзвуковых ракет.
"Если РМ (Республика Молдова) юридически осуществит выход из Соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем", - сказал Игнатьев.
Лавров ранее в интервью РИА Новости и RT, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, заявил, что в нынешней ситуации мирные переговоры России с Украиной никакого смысла не имеют.