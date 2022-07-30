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«Ведомости»: OBI закрыла сделку по продаже бизнеса в России за один евро

Немецкая компания OBI подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже юридических лиц российской сети своих магазинов.
RT на русском
Как заявляют источники, согласно условиям сделки, 40% компании получит группа инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60% — бизнесмен Йозеф Лиокумович.
ПРАЙМ
Владельцем последнего ранее был основатель консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борис Любошиц.
Ведомости
В конце апреля торговые точки немецкого ритейлера начали вновь открываться в России.
Коммерсантъ

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OBI продала бизнес в России за один евро
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