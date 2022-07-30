ПРАЙМ«Ведомости»: OBI закрыла сделку по продаже бизнеса в России за один евроНемецкая компания OBI подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже юридических лиц российской сети своих магазинов.RT на русскомКак заявляют источники, согласно условиям сделки, 40% компании получит группа инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60% — бизнесмен Йозеф Лиокумович.ПРАЙМВладельцем последнего ранее был основатель консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борис Любошиц.ВедомостиВ конце апреля торговые точки немецкого ритейлера начали вновь открываться в России.КоммерсантъЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMАБНАфиша DailyРадио 1ЦарьградНТВНаш Брянск.RuСпортКПАргументы и ФактыMASHРБКYakutsk.ruРЕН ТВРамблерRT на русскомЯмал-МедиаПодробнее о событииOBI продала бизнес в России за один евроАБН08:11OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за 1 евроВедомостивчера в 10:44Самое цитируемое«Ведомости»: OBI закрыла сделку по продаже бизнеса в России за один евроПРАЙМвчера в 10:58«Ведомости» сообщили о продаже OBI российского бизнеса за 1 евроКоммерсантъвчера в 11:47«Ведомости»: OBI продала бизнес в РФ за 1 евроURA.Ruвчера в 11:08Немецкая компания OBI подписала соглашение о продаже российского бизнеса группе MAXLenta.ruвчера в 11:01OBI завершила сделку по продаже бизнеса в РоссииForbesвчера в 12:29Показать ещёОценить575Поделиться