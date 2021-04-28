«Ведомости»: Поставщики в РФ предупредили о росте цен на гречку до 15%
Представители некоторых поставщиков и торговых сетей рассказали о предстоящем повышении цен на крупы в РФ в процессе разговора с журналистами издания "Ведомости" Торговые сети в России начали получать от поставщиков уведомления о предстоящем увеличении стоимости круп.В источнике
С чего всё началось
Экспорт разогнал цены на гречку
Представитель сети магазинов «Верный» в разговоре с «Ведомостями» подтвердил: еще в феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15% начиная с марта и апреля. Он уверяет, что пока «Верный» не принял ни одного из предложений о повышении стоимости.
Ведомости27 апреля в 16:52
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Официальный комментарийМинсельхоз
Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп... В настоящий момент Министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупуТАССвчера в 02:09