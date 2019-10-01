Политика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
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Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, рассказали «Ведомостям» несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и подтвердил высокопоставленный чиновник кремлевской администрации.
Ведомостивчера в 17:56

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«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России

Коммерсантъ02:15

СМИ: главе «Ростеха» Чемезову присвоено звание Героя России

Московский Комсомолецвчера в 18:11

«Ведомости» узнали о присвоении Чемезову звания Героя России

РБКвчера в 20:09

«Ведомости» узнали о присвоении главе «Ростеха» Чемезову звания Героя России

Интерфаксвчера в 19:42

Путин сделал главу «Ростеха» Героем России

URA.Ruвчера в 19:34

Генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову присвоили звание Героя России

Эхо Москвы01:31

Сергею Чемезову присвоено звание Героя России

Ведомостивчера в 17:56
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Музыка

Скончался чешский певец Карел Готт

Не стало легендарного чешского певца Карела Готта. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказала его продюсер.
Московский Комсомолец 04:52
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия

В Петербурге задержаны бывшие сотрудники СК по городу

Следственный комитет Петербурга задержал двух петербургских адвокатов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:41
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Политика

В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

В начале 2018 года Госавтоинспекция, напомним, уже пережила сокращение штата на 5 тыс. сотрудников, и еще столько же было сокращено вакансий.
Коммерсантъ 30 сентября в 14:41
Происшествия

В Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа.
Известия вчера в 17:47
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

Интерфакс вчера в 15:35
Происшествия

Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

Lenta.ru 04:15
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Космос

Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой

В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 30 сентября в 09:00
Происшествия

В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»

Чуть позже поступило уточнение, что с обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов.
Коммерсантъ 04:49
Политика

Киев опроверг подписание «формулы Штайнмайера»

Украинские власти опровергли информацию о подписании так называемой «формулы Штайнмайера».
ФАН 04:54
Культура

Малахов попросил прощения по-киргизски

Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Экономика

Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09
Происшествия

Полицейские задержаны по подозрению в убийстве под Саратовом

Газета.Ru 04:48
Происшествия

Суд вынес приговор участникам тюменской «банды ФСБ»

Уральский окружной военный суд вынес приговор трём участникам тюменской «банды ФСБ».
REGNUM вчера в 02:05
Происшествия

Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР

Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Армия и оружие

«Невидимый» F-35 был замечен немецкими радарами

В фирме Hensoldt заявили, что "невидимые" американские самолеты были замечены за 150 км от Берлина.
Дни24 вчера в 01:25
Общество

Более половины россиян не захотели отправлять детей на учебу за рубеж

Более половины (59%) не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за границей, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в среду в "Интерфакс".
Интерфакс 04:19
Авто

Объявлены цены новой Toyota RAV4 для России

Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru вчера в 02:50
Общество

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Известия вчера в 23:15
Недвижимость

Названы города России с дешевеющим жильем

По итогам третьего квартала 2019-го средняя стоимость квадратного метра нового жилья выросла в 60 из 72 крупнейших городов России, снижение цен отмечено лишь в 11 муниципалитетах.
Lenta.ru 01:31
Культура

Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Не стало грузинского композитора Гии Канчели - народный артист СССР, автор музыки к легендарным фильмам "Мимино" и "Кин-дза-дза" и множества симфонических произведений ушел из жизни в возрасте 84 лет в Тбилиси.
Российская газета 02:41
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Технологии

Операторов 5G переведут на российские серверы

Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.
РБК 00:00
Армия и оружие

Россия и Сирия потребовали от США покинуть САР

Межведомственные координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединенных Штатов незамедлительно покинуть оккупируемую территорию САР.
iReactor вчера в 03:37
Армия и оружие

Экипажи танка Т-14 «Армата» превратят в «геймеров»

Благодаря новым конструкторским решениям экипажи танков Т-14 «Армата» фактически превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.
News.ru вчера в 06:57
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.
Коммерсантъ 02:32
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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