Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов.

с чего всё началось

Как сообщают «Ведомости», РСПП предлагает смягчить условия льгот — освободить от налогов дивиденды и доходы, полученные при выходе из капитала компаний.

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