Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости»: РСПП просит Минфин смягчить налоговый режим для холдингов

Как сообщают «Ведомости», РСПП предлагает смягчить условия льгот — освободить от налогов дивиденды и доходы, полученные при выходе из капитала компаний.
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с чего всё началось

Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов.
Ведомостивчера в 21:18

Подробнее о событии

Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе

Ведомостивчера в 21:18

«Ведомости»: РСПП предложил Минфину расширить налоговые льготы для крупных холдингов

ТАСС01:34

«Ведомости»: РСПП просит Минфин смягчить налоговый режим для холдингов

Коммерсантъвчера в 23:57

«Ведомости» узнали о предложении изменить налоговый режим для холдингов

РБК06:35

Минфин попросили о расширении налоговых льгот для крупных холдингов

News.ru02:17

В России снизят налоги

Lenta.ru05:55

РСПП попросил Минфин расширить налоговые льготы для крупных холдингов

Известия07:46
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Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

РБК 04:35
Политика

Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском выросло до 17

"В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших", - сказала Петренко.
Газета.Ru 09:46
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Происшествия

В Москве покончила с собой дочь иранского посла

Lenta.ru 09:29
Происшествия

В центре Москвы нашли брошенную шестимесячную девочку

РБК 08:41
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости 20 октября в 13:05
Общество

Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Армия и оружие

Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии

REGNUM 08:44
Происшествия

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Армия и оружие

«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ

Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Военное обозрение вчера в 09:59
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru 20 октября в 09:58
Экономика

Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране

По данным Росстата, годовая инфляция на 14 октября замедлилась до 3,8% с 3,9% на 7 октября и с 4,0% на конец сентября.
Интерфакс 08:43
Происшествия

Число пострадавших от отправления на Орском НПЗ увеличилось до девяти

Число пострадавших от отравления на Орском нефтеперерабатывающем заводе увеличилось до девяти человек.
Российская газета 09:12
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Политика

Песков прокомментировал изменения в составе СПЧ

Песков напомнил, что СПЧ является советом при президенте, поэтому "какие-либо изменения в составе совета без согласования с президентом, конечно, невозможны и без утверждения президентом".
ТАСС 09:37
Экономика

Россиянам сообщили о росте цен на гречку

Газета.Ru 09:05
Транспорт

В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября

Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.
ТАСС 06:57
Кино

Около трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

REGNUM 09:41
Гаджеты

Один из самых стильных геймерских мониторов поступил в продажу за 700 долларов

В начале года компания Razer показала игровой монитор Raptor 27, который на тот момент был концептом на ранней стадии проектирования.
iXBT.com 09:22
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Чемпионат 08:45
Происшествия

Военнослужащие грызли семечки и бросали их в Вечный огонь в Волгограде

Как сообщили «Блокнот Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодые люди грызли семечки и бросали от них шелуху в Вечный огонь на Аллее Героев.
Блокнот Волгоград 09:28
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно

Ранее Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило, что российский ледокол подал сигнал бедствия у западного побережья Норвегии.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Армия и оружие

Покинувших Сирию американских военных попросили уехать из Ирака

Военнослужащие США, которые после вывода войск из Сирии вошли в Ирак, не имеют разрешения на пребывание на территории страны и могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 09:22
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 05:16
Гаджеты

ZTE готовит смартфон с уникальным расположением селфи-камеры

Дни24 04:57
Кино

Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов

По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру вчера в 15:00
Общество

Император Японии Нарухито восходит на престол

Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
Вести.Ru 02:42
Кино

Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

В Сети появился трейлер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 07:00
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