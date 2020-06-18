Экономика
Коммерсантъ«Ведомости»: Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром
Переговоры России с Кипром об изменении налогового соглашения зашли в тупик и само соглашение может быть расторгнуто, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. В конце марта президент Владимир Путин предложил повысить налог на доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом.
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с чего всё началось
По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.Ведомостивчера в 14:22
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