У производителя самолета Sukhoi SuperJet 100 за несколько лет скопилось огромное количество лайнеров в разной степени готовности, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), и сотрудник одной из компаний-заказчиков.

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Госкорпорация "Ростех" планирует поставить авиакомпании Red Wings до 60 самолетов Sukhoi SuperJet 100 в течение нескольких лет. Об этом в пятницу сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к Объединенной авиастроительной корпорации и сотрудника одной из компаний-заказчиков.

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