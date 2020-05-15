Общество

ВедомостиВедомости«Ростех» нашел куда пристроить десятки невостребованных SSJ100

Всего в распоряжении ОАК находится 60 SSJ100, на которых пока нет покупателей, говорят три собеседника «Ведомостей». Невостребованный парк такого размера долгое время представлял проблему, но сейчас ее решение найдено.
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с чего всё началось

«Ростех» нашел куда пристроить десятки невостребованных SSJ100

У производителя самолета Sukhoi SuperJet 100 за несколько лет скопилось огромное количество лайнеров в разной степени готовности, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), и сотрудник одной из компаний-заказчиков.
Ведомости01:00

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Ростех рассматривает возможность поставки Red Wings до 60 самолетов SSJ-100

Российская газета10:03

«Ведомости»: Ростех хочет поставить Red Wings до 60 самолетов SSJ-100

ТАСС08:04

«Ведомости»: «Ростех» нашел, куда пристроить десятки невостребованных SSJ100

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Интерфакс03:15

Более полусотни лайнеров Sukhoi SuperJet 100 будут переданы авиакомпании Red Wings

Эхо Москвы03:06

СМИ узнали дальнейшую судьбу 60 невостребованных самолетов SSJ100

РБК07:38

«Ростех» нашел куда пристроить десятки невостребованных SSJ100

Ведомости01:00
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
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Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
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Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

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Общество

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Роскачество нашло кишечную палочку в семи марках пельменей. Это уже повторное исследование этих марок.
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Автоспорт

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Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Здоровье

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Главврача больницы в Козельске (Калужская область) уволили за некорректно выплаченные стимулирующие надбавки медикам, которые были задействованы в работе с коронавирусными пациентами.
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Работники скорой в Кузбассе пожаловались президенту на условия труда Работники скорой помощи в Кузбассе обратились к главе региона Сергею Цивилеву и президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на условия труда и отсутствие доплат за работу с зараженными COVID-19.
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Общество

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Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
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В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании

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Футбол

Федун сообщил, что вместе с ним коронавирусом заболела вся семья

С учётом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень всё быстро развивается.
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Скончалась актриса Алла Мещерякова

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Общество

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Экономика

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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

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В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

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Режим ограничений решили пока не ослаблять в Алтайском крае

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Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью

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Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу

Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
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Основатель Alibaba перестал быть богатейшим человеком в Китае

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Общество

Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа.
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