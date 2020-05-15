У производителя самолета Sukhoi SuperJet 100 за несколько лет скопилось огромное количество лайнеров в разной степени готовности, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), и сотрудник одной из компаний-заказчиков.

с чего всё началось

Госкорпорация "Ростех" планирует поставить авиакомпании Red Wings до 60 самолетов Sukhoi SuperJet 100 в течение нескольких лет. Об этом в пятницу сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на трех человек, близких к Объединенной авиастроительной корпорации и сотрудника одной из компаний-заказчиков.

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