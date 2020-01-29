Общество

RT на русскомRT на русском«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность. Об этом пишет газета «Ведомости».
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с чего всё началось

Министр Шадаев предлагает открыть персональные данные граждан силовикам

О безопасности Согласно презентации, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Ведомостивчера в 16:10

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Министр опроверг расширение прав силовиков по доступу к данным россиян

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Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян

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СМИ: министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

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Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Российская газетавчера в 23:41

Силовикам могут разрешить упрощенный доступ к персональным данным россиян

Газета.Ru02:31

Министр Шадаев предлагает открыть персональные данные граждан силовикам

Ведомостивчера в 16:10
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Политика

В ПАСЕ подтвердили выполнение Россией ряда рекомендаций

Мониторинговый комитет ПАСЕ подтвердил, что в течение полугода после возвращения России в ассамблею были выполнены некоторые рекомендации, включенные в резолюцию 2292 (2019).
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Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
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Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Общество

ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис

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RT на русском 03:04
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Общество

Опубликовано видео полета вертолета Брайанта незадолго до трагедии

Газета.Ru вчера в 23:50
Политика

Украинцам и белорусам упростили получение гражданства России

«Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям — гражданам Белоруссии, гражданам Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка», — добавила Казакова.
Телеканал 360° 05:38
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru вчера в 07:01
Культура

«Кураж-Бамбей» озвучит кино и сериалы для «Ростелекома»

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Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
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Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РБК вчера в 03:47
Общество

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая

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РИА Новости 05:39
Армия и оружие

Погиб офицер ЦРУ, курировавший атаку на Сулеймани

СМИ сообщают, что жертвой катастрофы военного самолета США в Афганистане стал высокопоставленный офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа.
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В Ростовской области убили депутата заксобрания Андрея Алабушева

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Политика

Эрдоган высказался о «сделке века» Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал представленную американским лидером Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.
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Компания Toyota Tacoma опубликовала официальный тизер своей новинки - среднеразмерного пикапа Tacoma, премьера которого состоится на автосалоне в Чикаго.
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Армия и оружие

Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени

Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
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Росреестр хочет снять запрет на строительство рядом с нацпарками

Росреестр предложил снять запрет на строительство соцобъектов и жилых домов рядом с территориями национальных парков.
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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
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Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России и будет бороться с подобными попытками.
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«Тоттенхэм» объявил о трансфере Бергвейна из ПСВ

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Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
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МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов

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WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян

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Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

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В МВД рассказали о новых электронных паспортах

Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
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Leonardo покупает у Александра Мамута вертолетную компанию Kopter

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В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко

Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
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