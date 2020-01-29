О безопасности Согласно презентации, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.

с чего всё началось

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

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