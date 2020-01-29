Общество
Российская газетаГлава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Читать в источнике
Оценить2943
с чего всё началось
О безопасности Согласно презентации, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.Ведомостивчера в 16:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Происшествия
Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову
Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
Политика
Эрдоган потребовал от США F-35 или деньги
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Происшествия
Житель Астрахани залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку
Житель Астрахани Александр Нешин залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущего пса.
Политика
Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства
МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.
Политика
Эрдоган осудил «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию
Напомним, президент США представил во вторник план палестино-израильского урегулирования, который Трамп назвал "сделкой века".
Происшествия
На территории гимназии в Бугульме произошел пожар
Кровля здания, расположенного на территории гимназии, горит в Бугульме.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Авто
Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге
Пользователь Drive2 Lexx2604 сделал снимки обновлённого Kia Rio X-Line в камуфляже, который был замечен в Санкт-Петербурге.
Здоровье
Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии
В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Политика
Минобороны раскритиковало слова Помпео о действиях РФ в САР
«Беспокойство» государственного секретаря США Майка Помпео работой России на территории Сирии является лицемерием.
Политика
ЕС требует от РФ свободного прохода судов через Керченский пролив
Евросоюз снова призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободных проход судов в Азовское море и в обратном направлении через Керченский пролив.
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Общество
Китай передал России геном коронавируса для создания вакцины
Российские и китайские ученые будут разрабатывать вакцину для борьбы с новым коронавирусом, который унес жизни уже 130 человек.
Музыка
Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Космос
Открыт новый тип полярных сияний
Финские астрономы-любители открыли новый вид полярных сияний, похожих по своему облику на слоистые облака или песчаные дюны.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Политика
Песков признал неготовность обсудить приглашение Зеленского на 9 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, пригласят ли президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 мая после его высказывания о виновности СССР в развязывании Второй Мировой войны.