Общество

Российская газетаРоссийская газетаГлава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
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с чего всё началось

Министр Шадаев предлагает открыть персональные данные граждан силовикам

О безопасности Согласно презентации, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Ведомостивчера в 16:10

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Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Российская газета07:06

Глава Минкомсвязи отрицает расширение доступа силовиков к данным россиян

Коммерсантъ06:46

СМИ: министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

РИА Новости01:17

Шадаев опроверг информацию о расширении прав силовиков по доступу к данным россиян

Газета.Ru06:58

Министр опроверг расширение прав силовиков по доступу к данным россиян

РБК05:34

Новый министр связи объяснил предложение об онлайн-передаче личных данных россиян

Ведомости06:34

Министр связи Шадаев предложил раскрыть силовикам персональные данные россиян

URA.Ruвчера в 20:10
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Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
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В Иркутске водителю, подрезавшему легковушку, дали 15 лет за убийство

Байкал-Daily 01:46
Происшествия

Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову

Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 07:04
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 27 января в 03:34
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
РИА Новости 07:04
Политика

Эрдоган потребовал от США F-35 или деньги

Взгляд.ру 06:39
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 01:03
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Происшествия

Житель Астрахани залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку

Житель Астрахани Александр Нешин залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущего пса.
РИА Новости 04:45
Политика

Украинцам и белорусам упростят получение российского гражданства

МВД России планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.
ТАСС 05:35
Политика

Эрдоган осудил «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию

Напомним, президент США представил во вторник план палестино-израильского урегулирования, который Трамп назвал "сделкой века".
Российская газета 06:10
Происшествия

Под Смоленском в районе поиска пропавшего подростка нашли тело

REGNUM 06:28
Происшествия

На территории гимназии в Бугульме произошел пожар

Кровля здания, расположенного на территории гимназии, горит в Бугульме.
ТАСС 07:10
Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
НТВ вчера в 07:29
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru 06:17
Происшествия

Россиянка убила трехлетнего сына и покончила с собой

Lenta.ru 00:37
Авто

Новый Kia Rio X-Line «попался» в Санкт-Петербурге

Пользователь Drive2 Lexx2604 сделал снимки обновлённого Kia Rio X-Line в камуфляже, который был замечен в Санкт-Петербурге.
Тарантас Ньюс вчера в 08:01
Здоровье

Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии

В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда 02:03
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Терра 26 января в 12:39
Политика

Минобороны раскритиковало слова Помпео о действиях РФ в САР

«Беспокойство» государственного секретаря США Майка Помпео работой России на территории Сирии является лицемерием.
iReactor 06:53
Политика

ЕС требует от РФ свободного прохода судов через Керченский пролив

Евросоюз снова призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободных проход судов в Азовское море и в обратном направлении через Керченский пролив.
Аргументы неделi. Крым 02:40
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Общество

Китай передал России геном коронавируса для создания вакцины

Российские и китайские ученые будут разрабатывать вакцину для борьбы с новым коронавирусом, который унес жизни уже 130 человек.
Фонтанка.Ру 03:18
Музыка

Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
Life.ru вчера в 14:38
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Космос

Открыт новый тип полярных сияний

Финские астрономы-любители открыли новый вид полярных сияний, похожих по своему облику на слоистые облака или песчаные дюны.
ТАСС Наука 04:08
Политика

Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Lenta.ru 05:35
Политика

Песков признал неготовность обсудить приглашение Зеленского на 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, пригласят ли президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 мая после его высказывания о виновности СССР в развязывании Второй Мировой войны.
Московский Комсомолец 04:30
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