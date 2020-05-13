Общество

ДождьДождь«Ведомости»: Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет

Сечин останется руководителем «Роснефти» еще на пять лет. Решение вступит в силу после того, как совет директоров компании одобрит продление контракта. По информации газеты, это произойдет 14 или 15 мая.
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с чего всё началось

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией. Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.
Ведомостивчера в 13:08

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Игорь Сечин останется во главе «Роснефти» еще на 5 лет

Эхо Москвывчера в 18:10

Сечин продолжит руководить «Роснефтью». Договор с ним продлен еще на пять лет

URA.Ruвчера в 14:00

«Ведомости» узнали, что Сечина оставят главой «Роснефти» еще на пять лет

Интерфаксвчера в 14:11

«Ведомости»: правительство продлило контракт главы «Роснефти» Сечина на пять лет

Коммерсантъвчера в 14:07

«Ведомости»: контракт с Сечиным на управление «Роснефтью» продлили на пять лет

Znak.comвчера в 14:13

«Ведомости» узнали о продлении контракта с Сечиным на пять лет

РБКвчера в 13:43

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Ведомостивчера в 13:08
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Общество

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Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
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В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Экономика

Аренда жилья может подешеветь после окончания самоизоляции

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Экономика

Уже летом 2020 года Петербург лишится 67 маршруток

Комитет по транспорту Петербурга до начала запланированной транспортной реформы собирается уже в 2020 году отменить 67 коммерческих маршрутов.
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Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
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Объяснено движение северного магнитного полюса Земли в сторону России

Исследователи из Датского технического и Лидского университетов разработали теорию, объясняющую, почему Северный магнитный полюс Земли дрейфовал из Канады в Россию.
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В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
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Ученый рассказал об уникальности коронавируса

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В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
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Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима в Москве.
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Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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