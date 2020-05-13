Общество
Дождь«Ведомости»: Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет
Сечин останется руководителем «Роснефти» еще на пять лет. Решение вступит в силу после того, как совет директоров компании одобрит продление контракта. По информации газеты, это произойдет 14 или 15 мая.
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с чего всё началось
Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией. Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.Ведомостивчера в 13:08
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«Ведомости»: правительство продлило контракт главы «Роснефти» Сечина на пять лет
Коммерсантъвчера в 14:07
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В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
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В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
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