Коронавирус
Деловое.ТВТретий антикризисный пакет мер обойдется в 800 млрд рублей
Третий антикризисный пакет мер обошелся России в 800 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на списание налогов и кредитов для малого и среднего бизнеса, сообщают "Водомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. На второй квартал года НКО смогут также списать страховые взносы.
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с чего всё началось
Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.Ведомостивчера в 13:36
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Общество
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Ведомости 08:56
Киберспорт
Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League
Metaratings вчера в 13:19
Общество
Семьям с детьми от 3 до 16 лет разово выплатят по 10 тысяч рублей
Зори Табасарана вчера в 11:11
Политика
Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Российские власти могут ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде на территорию страны, если Анкара не снимет аналогичные ограничения в отношении российских автоперевозчиков.
РБК вчера в 08:08
Политика
В России сохранятся ограничения для граждан старше 65 лет
Во время обращения к нации глава государства Владимир Путин заявил, что ограничения для граждан старше 65 лет сохранятся.
Мой Брянск вчера в 10:10
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Общество
В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия
С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
Происшествия
В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек
«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», - заявили в ведомстве.
Аргументы недели 01:02
Общество
Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц
Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК вчера в 10:36
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Экономика
В Таиланде планируют ввести сбор с иностранных туристов
В Таиланде министерство туризма и спорта рассматривает возможность введения туристических сборов с иностранцев, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:48
Общество
В Нижегородской области режим могут смягчить во второй декаде мая
В Нижегородской области условия режима повышенной готовности могут смягчить во второй декаде мая. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
REGNUM 04:31
Общество
Онищенко назвал статью FT о смертности от коронавируса в России хайпом
Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онишенко раскритиковал статью Financial Times о том, что статистика смертности от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше, чем официальные данные.
РИА Новости 08:25
Общество
Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК вчера в 09:03
Здоровье
Роспотребнадзор: коронавирус может оставаться на поверхности три дня
Во вторник, 12 мая, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова рассказала, сколько дней COVID-19 может оставаться на поверхностях.
ГТРК Самара 09:26
Общество
В России треть заразившихся COVID-19 лечатся в больницах
Чуть меньше трети всех заразившихся коронавирусом COVID-19 россиян госпитализированы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 10:09
Здоровье
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57
Экономика
Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд
Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
Коммерсантъ 08:17
Общество
В Липецкой области приостановили режим самоизоляции
Губернатор Липецкой области 12 мая на заседании оперативного штаба, предложил приостановить действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции на всей территории области.
Kursk.com 09:20
Энергетика
Мир оказался на грани масштабной газовой войны
Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы.
Lenta.ru 07:28
Общество
В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения
В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
Здоровье
Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса
Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership.
Известия вчера в 23:12
Происшествия
Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей
В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
RT на русском 09:20
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев коронавируса, обойдя Испанию (число заразившихся там составляет 227436), пишет ТАСС.
Столица на Онего 03:53
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27