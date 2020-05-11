Экономика

ВедомостиВедомостиТретий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%.
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с чего всё началось

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Поддержка будет оказана 27 млн детей, сказал Путин. По словам одного из чиновников, новая программа поддержки экономики может добавить к ВВП до 1,5%. За 2020 г. экономика может упасть на 4%, говорил ранее в интервью "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.
Ведомостивчера в 13:36

Подробнее о событии

Новый антикризисный пакет мер, объявленный Владимиром Путиным, обойдется бюджету в 800 миллиардов рублей

Эхо Москвы05:34

«Ведомости»: Новый антикоронавирусный пакет обойдется в 800 млрд рублей

Фонтанка.Ру04:29

Чиновники оценили стоимость третьего пакета мер поддержки бизнеса и граждан

ИА Красная Веснавчера в 14:49

«Ведомости»: в правительстве оценили анонсированные Путиным меры поддержки в 800 млрд рублей

Новая газета03:13

Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер

Lenta.ruвчера в 18:18

«Ведомости»: на новые антикризисные меры потратят 800 млрд рублей

URA.Ru04:11

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Ведомостивчера в 13:36
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери

RuNews24.ru вчера в 23:55
Общество

В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за хамство

За оскорбление граждан государственным и муниципальным служащим грозят штрафы до 150 тысяч рублей - такой законопроект внесли в Госдуму глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Российская газета 03:21
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Гаджеты

Названы цены на новые телефоны Nokia 125 и Nokia 150 в России

Nokia 125 получили стандартные для такого телефона дисплей – 2,4-дюйма, а такой же экран установлен и в Nokia 150.
Astera 05:07
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Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
4
Общество

Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
Lenta.ru 04:43
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Экономика

Норвегия решила распечатать «кубышку»

По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
BFM.ru 10 мая в 08:38
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Политика

Песков напомнил позицию Путина по голосованию по поправкам к Конституции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского снять вопрос с общероссийским голосованием, потому что указ уже подписан, а ограничения в связи с пандемией могут сохраняться в регионах до конца года.
Российская газета 05:57
6
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Общество

Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ

Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
7
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 10 мая в 03:21
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Кино

Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала

Деловое.ТВ вчера в 07:34
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о причудах погоды летом

REGNUM 02:04
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Политика

Путин: Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет

Режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет.
Sochinews вчера в 09:17
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Общество

В Красноярском крае введут масочный режим

Жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил губернатор Александр Усс.
РИА Новости 05:27
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
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Наука

Выяснено, как жара во влажном климате влияет на выносливость организма

Goroday.ru 04:34
Общество

На Кубани с 23 мая отменят карантин внутри муниципалитетов

С 23 мая в Краснодарском крае отменят режим карантина внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 05:55
Общество

Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
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Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
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Путешествия

В Греции назвали условия открытия туристического сезона

Lenta.ru 05:09
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Общество

Шапша озвучил необходимые условия снятия ограничений особого режима

Глава региона Владислав Шапша во вторник, 12 мая озвучил необходимые условия первого этапа выхода из особого режима.
Московский Комсомолец Калуга 02:36
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Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях по проведению ЕГЭ

Правила проведения Единого государственного экзамена в условиях распространения COVID-19 разработали Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор, об этом сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Политическая Экспертиза 10 мая в 08:48
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
136
Общество

Утверждены правила единовременных выплат на детей от 3 до 16 лет

Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабинета министров.
Российская газета вчера в 17:05
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Общество

Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК вчера в 09:03
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Футбол

Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня

Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах.
Vprognoze.ru вчера в 13:20
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
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