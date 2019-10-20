Выяснилось, что четыре магазина уже закрыты, в том числе два в Москве, готовятся к закрытию в течение недели еще три точки. Пока работают лишь магазины в торговых центрах "Европейский", "Мега Белая Дача" и "Авиапарк". Under Armour входит в число крупнейших в мире продавцов спорттоваров.

с чего всё началось

Корреспондент издания обзвонил указанные на сайте ритейлера торговые точки и выяснил, что четыре из десяти магазинов компании уже закрыты, два из них — в Москве. Еще три точки готовятся к закрытию в течение недели, отмечают «Ведомости». Франчайзи бренда в России является «Востокинвест».

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