«Ведомости»: аптечные сети отказываются от торговли феназепамом
Аптечные сети отказываются от продажи успокоительного средства феназепам (международное непатентованное наименование - бромдигидрохлорфенилбензодиазепин). Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей фармацевтического рынка.В источнике
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Аптечные сети отказываются от торговли феназепамом
Аптечные сети не хотят больше заниматься продажами успокоительного средства феназепам (международное непатентованное наименование – бромдигидрохлорфенилбензодиазепин). Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из крупнейших сетей страны.
Ведомостивчера в 16:44