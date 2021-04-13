Аптечные сети отказываются от продажи успокоительного средства феназепам (международное непатентованное наименование - бромдигидрохлорфенилбензодиазепин). Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей фармацевтического рынка.

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С чего всё началось Аптечные сети отказываются от торговли феназепамом Аптечные сети не хотят больше заниматься продажами успокоительного средства феназепам (международное непатентованное наименование – бромдигидрохлорфенилбензодиазепин). Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из крупнейших сетей страны. Ведомости вчера в 16:44