Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС

«Ведомости»: аптечные сети отказываются от торговли феназепамом

Аптечные сети отказываются от продажи успокоительного средства феназепам (международное непатентованное наименование - бромдигидрохлорфенилбензодиазепин). Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей фармацевтического рынка.В источнике
С чего всё началось

Аптечные сети отказываются от торговли феназепамом

Аптечные сети не хотят больше заниматься продажами успокоительного средства феназепам (международное непатентованное наименование – бромдигидрохлорфенилбензодиазепин). Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из крупнейших сетей страны.
Ведомостивчера в 16:44

Подробнее о событии

Аптекари не увидели проблемы для покупателей в связи с возможным отказом ретейлеров от торговли феназепамом

Говорит Москва07:39

СМИ сообщили о проблемах аптек с феназепамом из-за новых правил

РБК06:07

Российские аптеки начали отказываться продавать феназепам

Lenta.ru03:22

«Ведомости»: аптечные сети отказываются от торговли феназепамом

ТАСС02:32

Из аптек Екатеринбурга исчезло одно из самых популярных успокоительных — феназепам

Znak.com02:16

Из российских аптек исчезнет популярный препарат

URA.Ru22:56

Аптечные сети отказываются от торговли феназепамом

Ведомостивчера в 16:44
Интересное

В США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.
ТАСС08:11

Самоочищающуюся ткань разработали ученые СПбГУПТД в Петербурге

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали ткань, которая будет самоочищаться под дождем и солнечными лучами на улице Группа разработчиков из СПбГУПТД опубликовала свою новую технологию по очистке ткани.
Регион onlineвчера в 08:37