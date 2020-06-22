Экономика

Газета.RuГазета.RuВедомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.
Ведомостивчера в 18:03

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Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

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СМИ узнали детали налоговой реформы для IT-отрасли в России

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«Ведомости»: Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

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Коммерсантъвчера в 21:59

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

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Общество

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Минобороны Японии сообщили об обнаружении неизвестной ранее подводной лодки около берегов страны.
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Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона

Двое граждан Украины осуждены в Крыму за контрабанду через границу сильнодействующих веществ.
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Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент

Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент).
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