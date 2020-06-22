Экономика

BFM.ruBFM.ru«Ведомости»: для российских IT-компаний готовят налоговый маневр

Получить льготы смогут организации, у которых 90% дохода и более приходится на продажу софта и услуги по его поддержке. Впрочем, снижение налога на прибыль и страховых взносов — не совсем то, что просили представители отрасли.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.
Ведомости21 июня в 18:03

Подробнее о событии

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомости21 июня в 18:03

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

РИА Новостивчера в 04:39

Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Вести.Ruвчера в 03:35

«Ведомости»: Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

ТАССвчера в 03:12

Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Российская газетавчера в 03:02

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъ21 июня в 21:59

Налоговый маневр в ИТ-сфере: как это повлияет на криптокомпании

РБКвчера в 08:06
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Футбол

Газзаев опроверг слухи о готовности вернуться в ЦСКА

Депутат Государственной думы России, бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что сосредоточен на политической карьере и не намерен возобновлять тренерскую деятельность.
RT на русском 13:29
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Здоровье

Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
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Энергетика

Цена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Авто

Компания Lifan может уйти из России

До конца года китайская компания Lifan может покинуть российский рынок из-за проблем материнского концерна, говорят источники "Газеты.Ru" в автобизнесе.
Газета.Ru 12:37
Происшествия

Адвокат: Ефремов пообещал больше никогда не пить и не садиться за руль

Life.ru 14:58
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Газета.Ru 12:16
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
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Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
Российская газета 12:32
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Газета.Ru 12:16
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Происшествия

Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

Российская газета 13:51
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Армия и оружие

Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военное дело 21 июня в 05:38
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Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
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Происшествия

Коллега историка Соколова рассказал о вечеринке после убийства аспирантки

Lenta.ru 13:34
Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
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Происшествия

В Екатеринбурге обстреляли трамвай

Неизвестные в Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадала пассажирка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского УМВД.
РИА Новости 13:19
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru вчера в 13:30
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Наука

В Петербурге разрабатывают пиво со свойствами кефира

Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
Evo-rus.com 21 июня в 11:48
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Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым

Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
iReactor 04:02
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Здоровье

Названы города с инфицированными коронавирусом в Ростовской области

На 23 июня в Ростовской области у 8815 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:50
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе.
Культуромания вчера в 10:31
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Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru 14:53
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
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Экономика

В России планируют увеличить размер пенсии по старости

ГТРК Вятка 04:59
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Армия и оружие

Мощь Т-90С и «Корнета» сняли на видео в Алжире

Для поражения наземных целей военные использовали российские противотанковые комплексы «Корнет-Э».
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