Экономика
Газета.Ru«Ведомости»: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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с чего всё началось
«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.Ведомостивчера в 18:03
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Общество
Чувашия простилась с Михаилом Игнатьевым
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Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
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В Астрахани соседка женщины, убившей и замуровавшей в бетон 12-летнего сына, рассказала о подозреваемой, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:16
Политика
ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента
Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
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Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Здоровье
В Краснодарском крае выздоровели почти 77% заболевших коронавирусом
Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 96,9. Выздоровели 4220 пациентов, в том числе 39 за последние сутки.
Кубанские новости 03:33
Происшествия
В крупном ДТП в Липецкой области погиб ямальский священник
Священник Евгений Косолапов из Ноябрьска (ЯНАО) погиб в ДТП в Липецкой области, заупокойная лития состоится в понедельник в Храме архистратига Михаила, где служил иерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Салехардской епархии.
РИА Новости 03:50
Общество
Еще два человека скончались от коронавируса в Брянской области
За последние сутки на Брянщине от коронавируса хронических заболеваний умерли еще 2 человека Всего умерло от инфекции 34 человека.
Сельцовский вестник 03:53
Политика
Кадыров назвал разговоры о поиске преемника для Путина неуместными
Чеченский лидер отметил, что в настоящее время он не видит человека, которого можно было назвать преемником действующего президента, а разговоры на эту тему он назвал неприемлемыми.
Lenta.ru 04:41
Здоровье
Московские медики направлены в ХМАО для борьбы с коронавирусом
Московские врачи направлены в Ханты-Мансийск на помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.
Православие и Мир 04:46
Общество
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
Роструд напомнил жителям России, что 24 июня будет нерабочим днем в связи с запланированным парадом Победы.
Газета.Ru 04:37
Здоровье
Адаптивный карантин на Украине продлен до 31 июля
Как сообщается на официальном портале Минздрава Украины, адаптивные карантинные меры на территории страны будут продлены до конца июля 2020 года.
RuNews24.ru 19 июня в 14:02
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о заработке коллектива
Бывший участник и директор комедийного шоу "Уральские пельменей" Сергей Нетиевский раскрыл доходы юмористического коллектива.
Экономика сегодня 20 июня в 10:43
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Авто
Китай запустил продажи аналога «Гелендвагена»
Китайский производитель BAIC объявил о начале продаж своего нового автомобиля Beijing BJ80.
NewInform 20 июня в 00:19
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
Представитель МИД Великобритании прокомментировал статью российского лидера Владимира Путина о Второй мировой войне.
Моя Москва.онлайн 20 июня в 02:16
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края проходит обыск
В управлении лесами Алтайского края проходят обыски по возбужденному ранее уголовному делу, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Коммерсантъ 02:35
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана, совершенном в Волгограде.
Известия 20 июня в 04:56
Армия и оружие
Индия вернула Китаю пленных солдат
По сведениям, полученным от бывшего командующего армией генерала Виджая Кумара Сингха, в ответ на освобождение Китаем 10 индийских солдат и офицеров, взятых в плен в результате инцидента в долине Галван в Восточном Ладакхе, индийская сторона вернула пленных солдат китайской стороне, надеясь на нормализацию ситуации.
ИА Красная Весна вчера в 07:53
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
Армия и оружие
КНДР начала установку громкоговорителей на границе с Южной Кореей
КНДР на границе с Южной Кореей устанавливает громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договоренностей.
Аргументы и Факты 05:11