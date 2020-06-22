«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.

с чего всё началось

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.

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