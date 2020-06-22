Экономика
Газета.Ru«Ведомости»: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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с чего всё началось
«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.Ведомостивчера в 18:03
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ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
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В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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За последние сутки в России выявлено 7 600 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 473 (32,5%).
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BFM.ru вчера в 12:20
Общество
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Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков смог оформить и получить в Федеральной налоговой службе вычет из расходов на страхование жизни своего супруга Кирилла Федорова.
Полит.ру 04:49
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Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века
Владимир Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века.
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Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18
На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет.
Lenta.ru вчера в 09:39
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Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
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View this post on Instagram наше # мате и наше самомнение A post shared by Oleg Taktarov Олег Тактаров (@ olegtaktarov_official) on Jun 20, 2020 at 10:59pm PDT Ранее ГЛАС сообщал о том, что Блейдс победил Волкова на UFC Vegas 3 единогласным решением судей.
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Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
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Газета.Ru 05:09
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
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Газета.Ru вчера в 02:34
Армия и оружие
Разведку у границ РФ за неделю провели 33 самолета-разведчика
Более 30 иностранных самолетов в течение недели проводили разведку вдоль границ России.
Известия вчера в 18:05
Происшествия
Двое детей попали под колеса электрички в Подмосковье
В Московской области на станции Расторгуево электричка сбила мальчика и девочку, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 13:53
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
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REGNUM 20 июня в 04:45
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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
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Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Нарышкин сожалеет об осквернении памятника Черчиллю в Лондоне
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В Россию едет новый Chery Tiggo 7 Pro
Компания Chery объявила о предстоящей российской премьере кроссовера Tiggo 7 нового поколения – Chery Tiggo 7 Pro.
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В управлении лесами Алтайского края проходит обыск
В управлении лесами Алтайского края проходят обыски по возбужденному ранее уголовному делу, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Коммерсантъ 02:35