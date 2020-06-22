Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ведомости»: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.
Ведомостивчера в 18:03

Подробнее о событии

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

РИА Новости04:39

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 21:59

«Ведомости»: Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

ТАСС03:12

Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Российская газета03:02

«Ведомости» узнали суть налогового маневра в ИТ-сфере

РБК02:41

Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Вести.Ru03:35

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомостивчера в 18:03
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ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
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В Краснодаре отменили парад и салют 24 июня

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Песков объяснил слова Путина про «рыскающих глазами» чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина про поправку к Конституции, которая позволяет ему снова баллотироваться.
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Общество

Суд в Петербурге вынес приговор фигурантам дела «Сети»

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Общество

В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета 20 июня в 10:04
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

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Культура

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Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне

Испытания Великой Отечественной войны показали силу и стойкость русского народа, память о них священна и помогает служить своей родине.
РБК 04:25
Общество

За сутки в России выявлено 7 600 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 7 600 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 473 (32,5%).
Стерлеград 03:37
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Общество

ЛГБТ-активист смог оформить в ФНС России налоговый вычет на мужа

Директор программ «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков смог оформить и получить в Федеральной налоговой службе вычет из расходов на страхование жизни своего супруга Кирилла Федорова.
Полит.ру 04:49
Политика

Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века

Владимир Зеленский назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века.
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Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18

На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет.
Lenta.ru вчера в 09:39
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Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат

Газета.Ru 04:32
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Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

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Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса

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Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
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Тактаров прокомментировал поражение Волкова в UFC

View this post on Instagram наше # мате и наше самомнение A post shared by Oleg Taktarov Олег Тактаров (@ olegtaktarov_official) on Jun 20, 2020 at 10:59pm PDT Ранее ГЛАС сообщал о том, что Блейдс победил Волкова на UFC Vegas 3 единогласным решением судей.
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Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
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Армия и оружие

Разведку у границ РФ за неделю провели 33 самолета-разведчика

Более 30 иностранных самолетов в течение недели проводили разведку вдоль границ России.
Известия вчера в 18:05
Общество

Гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела Серебренникова

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Происшествия

Двое детей попали под колеса электрички в Подмосковье

В Московской области на станции Расторгуево электричка сбила мальчика и девочку, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 13:53
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Происшествия

В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Волгоград, 20 июня 2020, 11:45 — REGNUM Личность подозреваемого в убийстве студента-иностранца в Волгограде установили в СУ СКР по Волгоградской области, сообщили 20 июня в пресс-службе ведомства.
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Политика

Нарышкин сожалеет об осквернении памятника Черчиллю в Лондоне

Москва, 20 июня 2020, 01:20 — REGNUM Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с произошедшим в Лондоне осквернением памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.
REGNUM 19 июня в 18:20
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Авто

В Россию едет новый Chery Tiggo 7 Pro

Компания Chery объявила о предстоящей российской премьере кроссовера Tiggo 7 нового поколения – Chery Tiggo 7 Pro.
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Технологии

В Китае начались испытания поезда на магнитной подушке

Китайская компания CRRC Qingdao Sifang Co запустила испытания поезда на магнитной подушке, который перемещается по воздуху без контакта с поверхностью земли.
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В управлении лесами Алтайского края проходит обыск

В управлении лесами Алтайского края проходят обыски по возбужденному ранее уголовному делу, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Коммерсантъ 02:35
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