Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.

с чего всё началось

Получить льготы смогут организации, у которых 90% дохода и более приходится на продажу софта и услуги по его поддержке. Впрочем, снижение налога на прибыль и страховых взносов — не совсем то, что просили представители отрасли.

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