Экономика
BFM.ru«Ведомости»: для российских IT-компаний готовят налоговый маневр
Получить льготы смогут организации, у которых 90% дохода и более приходится на продажу софта и услуги по его поддержке. Впрочем, снижение налога на прибыль и страховых взносов — не совсем то, что просили представители отрасли.
Читать в источнике
Оценить197
с чего всё началось
Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.Ведомостивчера в 18:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Происшествия
На антарктической станции «Мирный» произошел пожар
Несколько лабораторий и радиорубка сгорели в результате пожара на антарктической станции "Мирный", жертв и пострадавших, как отмечается на сайте Арктического и Антарктического научного института, удалось избежать.
Вести.Ru 11:36
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на своём личном сайте объявил об очередном этапе отмены в городе ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
RT на русском 11:17
Футбол
Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо» вместо Гончаренко
«В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с «Зенитом», готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», — говорится в Twitter-аккаунте армейцев.
RT на русском 10:57
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
Футбол
Защитник Кожемякин стал игроком «Ротора»
Спорт-Экспресс 07:41
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Политика
Трамп назвал единственное условие встречи с Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил, что если у него и состоится встреча с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, то только для обсуждения его «мирного ухода из власти».
RT на русском 10:59
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Политика
Трампа обвинили в желании видеть пророссийского президента на Украине
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге мемуаров написал, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в 2018 году заявил о желании видеть на посту главы Украины пророссийского политика.
Газета.Ru 09:17
Космос
Virgin Galactic и NASA готовят программу туристических полетов на МКС
Вашингтон, 22 июня 2020, 18:45 — REGNUM Американская компания Virgin Galactic и агентство NASA подписали соглашение о стимулировании орбитального космического туризма на Международную космическую станцию (МКС), сообщает 22 июня пресс-служба компании.
REGNUM 11:45
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 05:50
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Энергетика
«Газпром» временно приостановит поставки газа по «Турецкому потоку»
Поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» будут приостановлены с 23 по 29 июня 2020 года для проведения плановых работ, говорится в сообщении компании Turkstream.
Rambler News Service 10:02
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Космос
NASA готовится к новой миссии к спутнику Нептуна
Астрономы смогли близко наблюдать его лишь однажды, когда космический аппарат пролетел мимо Нептуна 30 лет назад.
Популярная механика 04:52
Игры
Бывший продюсер из Rockstar рассказал, почему на презентации PS5 анонсировали переиздание GTA V, а не GTA VI
«Если делать предположение, — продолжил бывший продюсер из Rockstar, — то я бы сказал так: GTA VI не готова, а GTA V обеспечит хорошую доходность и увлекательные развлечения в стиле Grand Theft Auto через год, когда выйдет на PlayStation 5».
3DNews 05:34
Общество
Илон Маск рассказал о своих любимых видеоиграх
Перечень своих любимых видеоигр опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, 21 июня информацию об этом бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 02:18
Происшествия
Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток
Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве.
ТАСС 11:21
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Футбол
«Ответственность должна нести РПЛ»: заявление «Ростова» по матчу с «Сочи»
Футбольный клуб "Ростов" на своем официальном сайте опубликовал заявление относительно матча 23-го тура Российской премьер-лиги против "Сочи".
РИА Новости 11:24