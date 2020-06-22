«Ведомости» узнали детали налогового маневра для IT-отрасли
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Параметры налогового маневра в IT-отрасли будут объявлены в ближайшее время, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул
«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.
Ведомостивчера в 18:03
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