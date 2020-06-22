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«Ведомости» узнали детали налогового маневра для IT-отрасли

Параметры налогового маневра в IT-отрасли будут объявлены в ближайшее время, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.
Ведомостивчера в 18:03
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Налоговый маневр в ИТ-сфере: как это повлияет на криптокомпании

РБКвчера в 08:06

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 21:59

Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Вести.Ruвчера в 03:35

«Ведомости»: Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

ТАССвчера в 03:12

Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Российская газетавчера в 03:02

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

РИА Новостивчера в 04:39

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомостивчера в 18:03
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Повышенное пособие по безработице россияне получат в июле и августе

«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, выплатам семьям, где родители остались без работы, будут действовать в июле и августе», - подчеркнул глава государства.
Псковское агентство информации10:38
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъвчера в 05:38
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Ограничения из-за коронавируса могут продлить в Челябинской области

В региональном отделении Роспотребнадзора отмечают, что на 22 июня на территории Челябинской области зарегистрировано 6298 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения - 181,2).
Курс делавчера в 11:05
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