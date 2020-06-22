Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.

с чего всё началось

Получить льготы смогут организации, у которых 90% дохода и более приходится на продажу софта и услуги по его поддержке. Впрочем, снижение налога на прибыль и страховых взносов — не совсем то, что просили представители отрасли.

Общество Аномальная жара надвигается на европейскую часть России Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы. 79

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 1K

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 2,3K

Экономика СМИ назвали подрядчика, который достроит «Силу Сибири» Ранее СМИ сообщали, что газопровод «Сила Сибири» был запущен в декабре 2019 года при участии президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Авто В России подорожали автомобили Hyundai Не прошло и месяца с последнего подорожания, как Hyundai снова подняла цены почти на весь модельный ряд. 28

Баскетбол Два игрока НБА официально отказались от участия в рестарте сезона Форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс стал первым игроком НБА, который отказался от участия в матчах после возобновления сезона.

Общество В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в понедельник в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News. 3

Политика Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина». 410

Политика Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем Ранее советник президента США по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани». 111

Политика Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября. 798

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.

Здоровье Названы 5 опасных лекарств, которые есть в каждой аптечке Парацетамол, который входит в состав многих комбинированных препаратов, очень опасен для печени, а ибупрофен при регулярном применении провоцирует поражение почек и проблемы с желудком.

Общество Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса. 627

Футбол Защитник «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны» Защитник "Бернли" Бен Ми прокомментировал инцидент с самолетом перед матчем 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити".

Интернет Google запустила сервис Keen — потенциального конкурента Pinterest Команда разработчиков из Area 120, подразделения Google, занимающегося разработкой экспериментальных сервисов и приложений, без лишнего шума запустила новый социальный сервис Keen. 2