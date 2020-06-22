Экономика

BFM.ruBFM.ru«Ведомости»: для российских IT-компаний готовят налоговый маневр

Получить льготы смогут организации, у которых 90% дохода и более приходится на продажу софта и услуги по его поддержке. Впрочем, снижение налога на прибыль и страховых взносов — не совсем то, что просили представители отрасли.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.
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