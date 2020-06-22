Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.

с чего всё началось

Получить льготы смогут организации, у которых 90% дохода и более приходится на продажу софта и услуги по его поддержке. Впрочем, снижение налога на прибыль и страховых взносов — не совсем то, что просили представители отрасли.

Наука Почему коронавирус влияет на обоняние Группа исследователей Лондонского университета и Университета Рединга нашли медицинское объяснение потере обоняния при заболевании коронавирусом. 17

Политика В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту В Нью-Йорке демонтируют конную статую экс-президента США Теодора Рузвельта, стоящую у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times со ссылкой на заявление руководства музея и городских властей. 1K

Общество Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД. 365

Происшествия Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве. 404

Общество Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости". 16

Наука Медики оценили вклад анестезии в глобальное потепление При ингаляционной анестезии в теле задерживается менее пяти процентов поступающего газа, остальное вскоре оказывается в атмосфере.

Происшествия На антарктической станции «Мирный» произошел пожар На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, говорится в сообщении на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. 14

Шоу-бизнес Телеведущая Марина Ким станет многодетной матерью Фигуристка Татьяна Навка рассекретила третью беременность ведущей Первого канала Марины Ким, опубликовав фото, на котором виден округлившийся живот телезвезды. 4

Общество Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин на своём личном сайте объявил об очередном этапе отмены в городе ограничений, которые были введены из-за коронавируса. 24

Происшествия На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем. 77

Единоборства Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе. 17

Политика Власти ДНР открывают КПП «Еленовка» — в сторону Украины С 22 июня власти Донецкой Народной Республики разрешили возобновить пропуск граждан в направлении Украины на контрольном пункте «Еленовка», который был закрыт из-за пандемии. 7

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 666

Спорт Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.