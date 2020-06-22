Экономика

BFM.ruBFM.ru«Ведомости»: для российских IT-компаний готовят налоговый маневр

Получить льготы смогут организации, у которых 90% дохода и более приходится на продажу софта и услуги по его поддержке. Впрочем, снижение налога на прибыль и страховых взносов — не совсем то, что просили представители отрасли.
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с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.
Ведомости21 июня в 18:03

Подробнее о событии

Налоговый маневр в ИТ-сфере: как это повлияет на криптокомпании

РБКвчера в 08:06

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

РИА Новостивчера в 04:39

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъ21 июня в 21:59

«Ведомости»: Мишустин намерен снизить страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

ТАССвчера в 03:12

Для IT-отрасли предложили ввести бессрочные меры налоговой поддержки

Российская газетавчера в 03:02

Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы

Вести.Ruвчера в 03:35

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомости21 июня в 18:03
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Политика

Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30

Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 14:34
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Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
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Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:24
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Общество

Do Rzeczy (Польша): какую игру ведет Газпром? (Do Rzeczy)

Не стоит радоваться раньше времени: Россия может вести гораздо более сложную игру, чем кажется на первый взгляд.
ИноСМИ 09:40
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Космос

Американская компания анонсировала полеты в космос на воздушном шаре

Речь идет о полетах исследовательских полезных грузов и людей на высоту до 30 км. В Space Perspective надеются, что тестовые полеты стартуют в период с января по март следующего года.
Evo-rus.com 21 июня в 06:03
21
Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время обращения

Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:05
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Здоровье

В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию

В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Газета.Ru 15:56
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Происшествия

В ДТП в Гатчинском районе пострадали женщина и три ребенка

Gazeta.SPb 16:02
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Гаджеты

Dell обновила игровые ноутбуки G7

Игромания.ру 16:38
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Происшествия

Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки

Историк Олег Соколов устроил вечеринку после убийства Анастасии Ещенко.
Рамблер 14:05
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку над провинциями Сувейда и Дейр-эз-Зор

Известия 15:10
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Общество

Прокурор запросил для Кирилла Серебренникова шесть лет колонии

Других фигурантов прокурор попросил заключить под стражу и выписать штраф в меньшем размере, чем Серебренникова.
CT news 06:41
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Происшествия

Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Lenta.ru 13:25
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

"Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Маркете" за 42 млрд руб. Банк выкупит долю "Яндекса" в "Деньгах" за 2,4 млрд руб. О том, что компании готовятся разделить активы, писал The Bell в начале июня со ссылкой на источники.
Ведомости 16:29
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Политика

Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в городе Вашингтон никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле.
RT на русском 09:24
4
Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Происшествия

Члена «Свидетелей Иеговы» из Дании выпустили из российской тюрьмы

Мужчина уже провёл в тюрьме больше трёх лет. Мужчина был приговорён к шести годам лишения свободы.
News.ru 16:20
Авто

Mercedes-Benz и Nvidia создадут автомобильные суперкомпьютеры

В основу автомобильного суперкомпьютера ляжет платформа Nvidia Drive с однокристальной платформой Orin на базе архитектуры Ampere и полным программным стеком, созданным для ИИ-приложений автоматизированного вождения.
iXBT.com 16:36
Общество

Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 15:05
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Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 14:54
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
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Общество

Собянин объявил об «очень серьезном» снятии ограничений в Москве

Власти Москвы, проанализировав ситуацию и посоветовавшись со специалистами, переходят к следующему очень серьезном шагу по выходу из санитарных ограничений.
Lenta.ru вчера в 11:33
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