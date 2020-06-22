«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.

с чего всё началось

Получить льготы смогут организации, у которых 90% дохода и более приходится на продажу софта и услуги по его поддержке. Впрочем, снижение налога на прибыль и страховых взносов — не совсем то, что просили представители отрасли.

Политика Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30 Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter. 2

Политика Владимир Путин обратился к россиянам Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам. 200

Общество В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли 14 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. 921

Космос Американская компания анонсировала полеты в космос на воздушном шаре Речь идет о полетах исследовательских полезных грузов и людей на высоту до 30 км. В Space Perspective надеются, что тестовые полеты стартуют в период с января по март следующего года. 21

Здоровье В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. 26

Происшествия Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки Историк Олег Соколов устроил вечеринку после убийства Анастасии Ещенко.

Культура Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры. 326

Экономика «Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов "Яндекс" выкупит долю Сбербанка в "Маркете" за 42 млрд руб. Банк выкупит долю "Яндекса" в "Деньгах" за 2,4 млрд руб. О том, что компании готовятся разделить активы, писал The Bell в начале июня со ссылкой на источники. 3

Общество Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин «Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 642

Происшествия Члена «Свидетелей Иеговы» из Дании выпустили из российской тюрьмы Мужчина уже провёл в тюрьме больше трёх лет. Мужчина был приговорён к шести годам лишения свободы.