Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.

с чего всё началось

В правительстве рассчитывают, что низкие ставки по страховым взносам поспособствуют уменьшению издержек компаний и увеличению их конкурентоспособности, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения из других юрисдикций обратно в страну IT-компаний, основанных россиянами.

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