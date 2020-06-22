Экономика
Газета.RuПравительство бессрочно снизит налоги для IT-отрасли
В правительстве рассчитывают, что низкие ставки по страховым взносам поспособствуют уменьшению издержек компаний и увеличению их конкурентоспособности, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения из других юрисдикций обратно в страну IT-компаний, основанных россиянами.
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Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.Ведомостивчера в 18:03
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