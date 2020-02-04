Экономика
Коммерсантъ«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
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Инвесторам в инфраструктуру удалось добиться изменения законопроекта о защите инвестиций – во вторник на совещании в правительстве первый вице-премьер Андрей Белоусов согласился вывести государственно-частные проекты из-под его действия.Ведомостивчера в 16:32
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Правительство вывело концессии из-под действия законопроекта о защите инвестиций
Ведомостивчера в 16:32
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