Инвесторам в инфраструктуру удалось добиться изменения законопроекта о защите инвестиций – во вторник на совещании в правительстве первый вице-премьер Андрей Белоусов согласился вывести государственно-частные проекты из-под его действия.

с чего всё началось

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.

«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

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