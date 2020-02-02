с чего всё началось

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.

«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

Экономика Число абонентов «Триколор» перестало расти Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Девиз России предложили закрепить в Конституции В Конституции следует закрепить национальный девиз страны, заявил член Общественной палаты России Султан Хамзаев в своем обращении к сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон РФ Павлу Крашенинникову.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Политика РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы 112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.

Политика Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.

Политика Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Единоборства Фёдор Емельяненко хочет реванш с Райаном Бейдером В поединке от 26 января 2019 года за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер на 35 секунде первого раунда сенсационно нокаутировал Фёдора Емельяненко левым оверхэндом: С тех пор Фёдор сумел реабилитироваться в бое против Квинтона Джексона (ТКО), а Бейдер не провёл ни одного поединка.

Политика Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Общество Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.

Армия и оружие Турция обстреляла российских военных в Сирии Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.