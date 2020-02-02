Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Накануне замглавы Минфина Андрей Иванов заявил на специальном совещании в Общественной палате, что в законопроект планируется внести существенные поправки, например исключить из него господдержку, писали
 «Известия».
РБКвчера в 22:41

Подробнее о событии

Частные инвестиции в госпроекты пока не поддержат финансово

Красная весна03 февраля в 01:03

Минфин ужесточит условия для концессий после критики Грефа

РБКвчера в 22:41

«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

Коммерсантъвчера в 20:23

СМИ: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

Банки.ру00:18

«Известия»: финансовую господдержку исключат из законопроекта о защите инвестиций

ТАСС02 февраля в 22:46

Минфин передумал поддерживать инвесторов из бюджета

Телеканал 360°02 февраля в 16:21

В Минфине объяснили решение убрать господдержку из закона о капиталовложениях

Известия02 февраля в 13:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:38, Ашберн
Происшествия

На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне

Lenta.ru вчера в 22:13
Экономика

Число абонентов «Триколор» перестало расти

Абонентская база крупнейшего оператора платного телевидения в России компании "Триколор" перестала расти, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 21:41
Политика

Девиз России предложили закрепить в Конституции

В Конституции следует закрепить национальный девиз страны, заявил член Общественной палаты России Султан Хамзаев в своем обращении к сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон РФ Павлу Крашенинникову.
Вечерняя Москва вчера в 23:15
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

Эпиграф вчера в 04:45
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы

112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
РЕН ТВ вчера в 04:08
Кино

Названы сроки премьеры сериалов «Сокол и Зимний Солдат» и «ВандаВижен»

Генеральный директор Disney Роберт Айгер во время выступления перед инвесторами сообщил, что потоковый сервис Disney+ начнёт показывать сериал «Сокол и Зимний Солдат» в августе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:12
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

РИА Новости вчера в 16:57
Политика

СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 23:19
Единоборства

Фёдор Емельяненко хочет реванш с Райаном Бейдером

В поединке от 26 января 2019 года за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер на 35 секунде первого раунда сенсационно нокаутировал Фёдора Емельяненко левым оверхэндом: С тех пор Фёдор сумел реабилитироваться в бое против Квинтона Джексона (ТКО), а Бейдер не провёл ни одного поединка.
Руфайт.ком 03 февраля в 12:16
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
РБК вчера в 15:10
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости вчера в 01:19
Футбол

Двум корейским фанатам выплатят по 313 долларов за неучастие Роналду в летнем матче «Юве» в Сеуле

Sports.ru вчера в 16:26
Политика

Трамп призвал выделить деньги на высадку астронавтов на Луне и Марсе

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс выделить деньги на американскую программу пилотируемых полетов на Луну и Марс.
RT на русском вчера в 22:19
Политика

Украина намерена подать новые иски против России

Украина намеревается подать против России новые судебные иски, заявил глава украинского министерства юстиции Денис Малюська.
Хакасия-Информ 03 февраля в 20:28
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество

Банки и операторы смогут бороться с подменными номерами

Способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ совместно с банковскими организациями.
REGNUM вчера в 21:30
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru вчера в 06:39
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
ToDay News Ufa 03 февраля в 13:29
Армия и оружие

Турция обстреляла российских военных в Сирии

Турецкие вооруженные силы обстреляли российских военных на севере сирийской провинции Алеппо, передает «Лента.ру» со ссылкой на North Press Agency.
Рамблер вчера в 12:12
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Общество

Гороскоп на 5 февраля: Тельцы, вы добьетесь больших успехов

Боевой настрой поможет вам добиться успехов в делах рабочих, но отношения с окружающими ваша способность не видеть вокруг ничего, кроме цели, угрожает подпортить.
Primpress.ru вчера в 18:55
Политика

Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Газета.Ru вчера в 10:16
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости вчера в 00:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное