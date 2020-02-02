Экономика
Коммерсантъ«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
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с чего всё началось
Накануне замглавы Минфина Андрей Иванов заявил на специальном совещании в Общественной палате, что в законопроект планируется внести существенные поправки, например исключить из него господдержку, писали «Известия».РБКвчера в 22:41
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«Известия»: финансовую господдержку исключат из законопроекта о защите инвестиций
ТАСС02 февраля в 22:46
В Минфине объяснили решение убрать господдержку из закона о капиталовложениях
Известия02 февраля в 13:00
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