Общество

ТАССТАСС«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов

Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов. Такие данные приводит газета "Ведомости".
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Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты

«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в апреле билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте.
Ведомости07:26

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Рост цен на перелеты заметили в России. Без ограничений из-за COVID-19 они могут стать еще выше

Телеканал 360°16:42

Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты

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Крупнейшие российские авиакомпании в апреле повысили цены на билеты

Эхо Москвы16:02

«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов

ТАСС10:17

Авиабилеты крупнейших российских авиакомпаний подорожали в два раза

Lenta.ru09:45

Авиакомпании резко подняли цены на билеты в апреле—мае

Коммерсантъ09:17

Крупнейшие российские авиакомпании в апреле увеличили стоимость билетов

РБК14:20
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Фильм «Спутник» показал успешный старт в онлайн-кинотеатрах

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Технологии

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Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

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Вести.Ru 15:58
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Общество

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РИА Новости 13:46
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

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Игры

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Происшествия

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Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
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Общество

PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко

Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
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Общество

Ученые из Сингапура назвали дату завершения вспышки коронавируса в РФ

Исследователи из Университета технологий и дизайна в Сингапуре (SUTD) рассчитали сроки окончания пандемии коронавируса в разных странах, в том числе и в России.
Российская газета 07:58
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Политика

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
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Армия и оружие

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Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт" совместно с сотнями боевых кораблей, вспомогательных подразделений и самолетов участвовал летом 1988 года в учениях, в ходе которых отрабатывались боестолкновения с СССР на случай третьей мировой войны.
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Общество

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Общество

Еще 80 военных строителей заразились коронавирусом на Камчатке

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Общество

США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии

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Ruposters.ru 04:42
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Здоровье

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

Новые случаи заражения выявлены на территории 19 городов и районов Ростовской области.
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Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

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Здоровье

В Иране от лечения коронавируса метанолом скончались 728 человек

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Общество

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Умер генеральный директор "Металлоинвеста", депутат Курской областной думы Андрей Варичев.
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Общество

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Недвижимость

Все упало: аналитики изменили прогнозы по рынку недвижимости на 2020 год

Рассказываем, как изменятся основные показатели рынка жилой и коммерческой недвижимости по итогам 2020 года, если жесткие карантинные ограничения снимут в мае.
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Наука

Геном вируса простого герпеса расшифрован учеными

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Энергетика

Нефть марки Urals стала дороже Brent

Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media.
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Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
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Политика

Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
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Космос

Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

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Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
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Общество

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Общество

Валуев посоветовал вратарю «Крыльев Советов» отправиться в «Лумумбу»

Газета.Ru 14:30
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Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
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