Коронавирус
ТАСС«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов. Такие данные приводит газета "Ведомости".
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с чего всё началось
«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в апреле билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте.Ведомости07:26
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Общество
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Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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ЦБ предложил освободить россиян от расходов на страхование по ипотеке
Центробанк предложил освободить россиян от расходов на страхование рисков по ипотеке. Регулятор хочет переложить эти расходы на банки.
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Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
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Общество
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RT на русском 10:26
Общество
Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева
Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс 10:31
Общество
Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
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Газета.Ru 10:35
Политика
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Накануне.Ru вчера в 20:43
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Наука
Cамодельные двухслойные маски задерживают до 99% частиц аэрозолей
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Что происходит 25 апреля в 08:13
Политика
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
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ТАСС 10:35
Здоровье
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Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru 07:54
Общество
Россия обошла Китай по числу заражённых коронавирусом
Российская Федерация обошла КНР по числу официально выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:17
Футбол
РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
Энергетика
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Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже cевероморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
Общество
Минпросвещения ответило на призывы отменить ЕГЭ из-за коронавируса
Глава Минпросвещения добавил, что цель ЕГЭ — не «завалить» школьников, а дать им возможность точно оценить свои способности и возможности.
Lenta.ru 02:27
Энергетика
Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31%
"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ 02:42
Общество
Кадыров решил смягчить ограничения из-за коронавируса в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров решил смягчить ограничения, введенные в республике из-за коронавируса, и поручил рассмотреть возможность их поэтапной отмены.
Lenta.ru 09:30
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
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Коммерсантъ 10:27
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
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Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Экономика
Торговые сети увеличивают объемы поставок медицинских масок в магазины
Российские торговые сети наращивают объемы поставок одноразовых и многоразовых медицинских масок в магазины.
Российская газета 08:57
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Экономика
Росстат назвал среднюю февральскую зарплату россиян
В феврале текущего года средняя начисленная зарплата у россиян выросла на 8,1% в годовом выражении по сравнению с 2019 годом и составила 47,3 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые есть в распоряжении "Газеты.ру".
Газета.Ru 09:48
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Политика
Министр здравоохранения Ставрополья ушел в отставку
Причиной отставки господина Мажарова называется ухудшившееся состояние здоровья.
Коммерсантъ 04:31