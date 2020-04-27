«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в апреле билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте.

с чего всё началось

Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов. Такие данные приводит газета "Ведомости".

Общество Главврач Коммунарки отреагировал на слухи о массовом увольнении Информация о массовом увольнении медперсонала в больнице №40 в Коммунарке не подтвердилась: по словам главврача медучреждения Дениса Проценко, ни один из сотрудников не покинул госпиталь с начала работы. 511

Кино Beat Film Festival покажет фильмы на «КиноПоиск HD» Российский международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival покажет фильмы своей программы на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».

Общество В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.

Политика Посольство США удалило сообщения о своей лаборатории на Украине Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов.

Общество Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции. 3,8K

Происшествия В Чебоксарах женщины искусали полицейских, задержавших их на прогулке Жительница Чебоксар ударила по лицу сотрудника полиции, а ее родственница укусила участкового; правоохранители потребовали женщин не нарушать режим самоизоляции, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии. 206

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 1,4K

Общество Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен 27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. 78

Общество Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий. 101

Общество Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации. 530

Религия Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать «Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии. 199

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 143

Здоровье Подсчитано число зараженных коронавирусом беременных в России На сегодняшний день коронавирусом заражено 394 беременных россиянки. Подсчитано, что 276 из них находятся в Москве. 5

Культура Объявлены имена финалистов шоу «Маска» Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY). 105

Происшествия В Волгограде сработало взрывное устройство в автомобиле В Волгограде в автомобиле сработало взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 1

Общество Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного. 269