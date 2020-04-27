Общество
ТАСС«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов. Такие данные приводит газета "Ведомости".
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с чего всё началось
«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в апреле билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте.Ведомости07:26
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Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Общество
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Невские Новости вчера в 23:59
Общество
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На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Религия
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Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
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Российская газета 11:47
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Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Арнольд Шварценеггер станет дедушкой
Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
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Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
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В Волгограде сработало взрывное устройство в автомобиле
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Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
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