Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами

По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами. Законопроект о защите и поощрении капиталовложений был внесен в Госдуму 1 ноября, его приняли в первом чтении.
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с чего всё началось

Правительство пытается лишить «Газпром», «Ростелеком» и РЖД контроля за инвестпрограммами

С копиями писем ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили чиновники и сотрудник одной из компаний.
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Проект закона о защите инвестиций не будет определять правила господдержки для всех

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«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами

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Власти России хотят лишить монополии контроля над инвестпрограммами

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В Норвегии заявили об уничтожении российских лыжных гонок

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Худший трансферный баланс у мадридского «Реала» (-181 миллион евро), за которым следуют «Астон Вилла» (-169) и «Барселона» (-166).
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