Экономика
Коммерсантъ«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами
По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами. Законопроект о защите и поощрении капиталовложений был внесен в Госдуму 1 ноября, его приняли в первом чтении.
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с чего всё началось
С копиями писем ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили чиновники и сотрудник одной из компаний.Ведомостивчера в 16:32
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Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Происшествия
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Технологии
Sony и Amazon отказались от поездки на MWС 2020 из-за коронавируса
Компании Sony и Amazon, вслед за другими компаниями, отказались от участия в конференции MWC 2020 в Барселоне из-за вспышки коронавируса в Китае.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Армия и оружие
Sohu: российские истребители поднимались на перехват турецких F-16 над Сирией
Политика
Генерал США заявил о сближении российских спутников с американским
Вашингтон по дипломатическим каналам выразил Москве обеспокоенность в связи со сближением пары российских спутников с американским разведывательным спутником.
Общество
В МЧС назвали причину эвакуации с премьеры фильма «Лед-2»
Ранее сообщалось, что здание эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2".
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию школьнице из Томска за доллар
Авто
Продажи автомобилей с пробегом в РФ выросли в январе на 8%
По данным агентства, продажи автомобилей с пробегом в РФ выросли в январе на 8%. По-прежнему лидером авторынка подержанных автомобилей остается Лада.
Экономика
Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
Происшествия
Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником
Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья
Гаджеты
AMD анонсировала конкурента NVIDIA Quadro P220
AMD анонсировала видеокарту Radeon Pro W5500, рассчитанную на профессионалов в области проектирования и производства, а также архитектуры и строительства.
Футбол
Гаттузо летом может быть уволен из «Наполи»
Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб в конце сезона. Об этом сообщает Calcio Mercato.
Гаджеты
Samsung показал новый смартфон-раскладушку с гибким экраном
Galaxy Z Flip – первый гибкий смартфон знаменитой корейской компании. На 2020 год у Samsung большие надежды на него.
Космос
Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу
В начале миссии комета находилась далеко от Солнца.
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
«В результате пожара в хостеле на улице Новаторов пострадали два человека, один из них погиб», — сказал собеседник.
Спорт
В Норвегии заявили об уничтожении российских лыжных гонок
Норвежские журналисты считают, что российские лыжные гонки уничтожают сами себя.
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса.
Футбол
«Челси» зафиксировал наибольшую прибыль на трансферном рынке, у «Реала» худший показатель
Худший трансферный баланс у мадридского «Реала» (-181 миллион евро), за которым следуют «Астон Вилла» (-169) и «Барселона» (-166).
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
Завтра, 11 февраля, в Москве ожидается метель, мокрый снег и гололедица, предупредили в Гидрометцентре.