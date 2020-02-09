С копиями писем ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили чиновники и сотрудник одной из компаний.

с чего всё началось

По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами. Законопроект о защите и поощрении капиталовложений был внесен в Госдуму 1 ноября, его приняли в первом чтении.

«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами

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