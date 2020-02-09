Экономика
Коммерсантъ«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами
По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами. Законопроект о защите и поощрении капиталовложений был внесен в Госдуму 1 ноября, его приняли в первом чтении.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
С копиями писем ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили чиновники и сотрудник одной из компаний.Ведомостивчера в 16:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Шоу-бизнес
На Светлану Лободу ополчились из-за жалобы на тяжёлую работу артиста
Лобода в подписи к публикации пожаловалась на тяжёлый труд артиста. Светлана Лобода активно ведёт свою страничку в Instagram.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Политика
Опрос: россияне одобряют поправки в Конституцию
67% россиян считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и только 6% опрошенных считают самым важным создание Госсовета, говорится в опросе "Левада-центра".
Здоровье
Китай попросил сибирских ученых помочь в борьбе с коронавирусом
Китай попросил сибирских ученых помочь в борьбе с коронавирусом. Запрос от Министерства иностранных дел КНР поступил в адрес СО РАН.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
Общество
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Общество
Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России
В рейтинге «200 самых богатых бизнесменов России» появился новичок, сообщает составляющий его журнал Forbes.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Общество
Украинец заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
На борту лайнера Diamond Princess член экипажа из Украины заразился коронавирусом, передает "Интерфакс".
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Общество
Минтранс сохранил шипы российским автомобилистам
Министерство транспорта России заявило о невозможности увеличения срока запрета на использование шипованной резины для автомобилистов.
Футбол
Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей»
Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
Общество
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Глава Минобрнауки отметил, что начатая много лет назад работа по оптимизации вузов получила поддержку профессионального сообщества, её позитивно восприняло общество.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Происшествия
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях
Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Общество
В столице появятся магазины датского конкурента IKEA
Ранее Jysk уже предпринимал попытки развиваться в России. В столице первый магазин компании появился в 1996 году и закрылся спустя два года.
Культура
Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Пассажир самолета авиакомпании UTair, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, запечатлел на видео момент приземления.
Авто
Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах
Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
Футбол
СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
Банк «Тинькофф» станет новым титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги.
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Гаджеты
Bluetooth на Android признан опасным
В активном режиме Bluetooth из-за уязвимости злоумышленники были способны производить удаленное выполнение произвольных команд на смартфонах под управлением Android 9 Pie или Android 8 Oreo.