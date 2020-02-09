Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами

По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами. Законопроект о защите и поощрении капиталовложений был внесен в Госдуму 1 ноября, его приняли в первом чтении.
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с чего всё началось

Правительство пытается лишить «Газпром», «Ростелеком» и РЖД контроля за инвестпрограммами

С копиями писем ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили чиновники и сотрудник одной из компаний.
Ведомостивчера в 16:32

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Правительство пытается лишить «Газпром», «Ростелеком» и РЖД контроля за инвестпрограммами

Ведомостивчера в 16:32

«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами

Коммерсантъ01:25

Власти планируют лишить монополии контроля над инвестпрограммами

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Lenta.ru07:41

Естественных монополистов хотят лишить контроля за инвестпрограммами

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Естественные монополии лишатся контроля за инвестпрограммами?

BFM.ru06:57

Власти России хотят лишить монополии контроля над инвестпрограммами

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