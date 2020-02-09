Экономика
Коммерсантъ«Ведомости»: монополии не хотят терять контроль над инвестпрограммами
По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами. Законопроект о защите и поощрении капиталовложений был внесен в Госдуму 1 ноября, его приняли в первом чтении.
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с чего всё началось
С копиями писем ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердили чиновники и сотрудник одной из компаний.Ведомостивчера в 16:32
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Общество
МВД вводит новые справки о судимости, защищенные от подделок
С понедельника вступил в силу приказ МВД России № 660 "Об утверждении административного регламента МВД РФ предоставлению госуслуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования".
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Технологии
Mediascope станет совладельцем компании «Цифрасофт»
После заключение контракта Mediascope станет основным совладельцем компании.
Общество
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под домашним арестом до мая
На продлении домашнего ареста настаивал следователь, которого поддержали прокурор и представитель потерпевшего.
Здоровье
В России изменили порядок назначения льготных лекарств
В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.
Кино
Церемония вручения премии «Оскар» проходит сейчас в Лос-Анджелесе
Мероприятие проводится уже в 92 раз. В Лос-Анджелесе на сцене театра Dolby в эти минуты проходит вручение премии "Оскар".
Шоу-бизнес
На Светлану Лободу ополчились из-за жалобы на тяжёлую работу артиста
Лобода в подписи к публикации пожаловалась на тяжёлый труд артиста. Светлана Лобода активно ведёт свою страничку в Instagram.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Политика
Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России
США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Происшествия
В Москве задержали пранкера, имитировавшего приступ от коронавируса
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Хоккей
Стэплтон: после моего интервью о России было реально страшно
Известный нападающий Тим Стэплтон высказался по поводу резонанса, который вызвало его интервью о жизни в России, передает Telegram-канал "Эпицентр" со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
Общество
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Футбол
«Арсенал» предлагает Кокорину зарплату в два с половиной миллиона
Тульский клуб хочет видеть Кокорина в своем составе и готов платить ему зарплату в 2,5 миллиона рублей в месяц.
Экономика
В Минпросвещения рассказали о выплатах за классное руководство
Более 170 миллиардов рублей предполагается потратить за три года на выплаты за классное руководство, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Происшествия
Обглоданный псами труп без конечностей нашли в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили обглоданное собаками тело мужчины без конечностей, передает "Пятый канал".
Политика
Шойгу рассказал, каким будет юбилейный парад Победы
Парад Победы на Красной площади в этом году будет длиться полтора часа, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Происшествия
В Челябинске кот спас хозяйку во время пожара
В Челябинске кот помог своей 79-летней хозяйке выбраться из горящей квартиры.
Здоровье
В России 20 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России 20 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Экономика
Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах
«Если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижает риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц», — говорит собеседник РБК.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Гаджеты
Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний
После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Гаджеты
Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»
Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.