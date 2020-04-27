«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в апреле билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте.

с чего всё началось

Москва, 27 апреля 2020, 17:39 — REGNUM Стоимость перелётов рейсами авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Utair из Москвы существенно повысилась с этого месяца, пишут 27 апреля «Ведомости». Уточняется, что цены выросли на 50−110%.

«Ведомости» написали о подорожании авиабилетов из Москвы

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