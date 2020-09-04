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РБК
РБК

«Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве

Семье главы Минпромторга Дениса Мантурова принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, которые работали с собственниками и топ-менеджерами гостиницы.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

У семьи министра Мантурова появился гостиничный бизнес в Москве

Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на ул. Малой Дмитровке в центре Москвы.
Ведомости18:46
Подробнее о событии
Эхо Москвы

«Ведомости»: Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова занимается гостиничным бизнесом в Москве

Эхо Москвы08:05
РБК

«Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве

РБК05:13
Ведомости

У семьи министра Мантурова появился гостиничный бизнес в Москве

Ведомости18:46
Lenta.ru

У семьи российского министра нашли гостиничный бизнес на 30 миллионов долларов

Lenta.ru04:32
Царьград

Семья российского министра завладела люксовым отелем в центре Москвы - СМИ

Царьград00:30
URA.Ru

Семья министра Мантурова приобрела люксовый отель в Москве

URA.Ru19:31
Фонтанка.Ру

«Ведомости» нашли у семьи самого богатого министра правительства отель за 2 млрд

Фонтанка.Ру04:59

Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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