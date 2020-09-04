«Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве
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Семье главы Минпромторга Дениса Мантурова принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, которые работали с собственниками и топ-менеджерами гостиницы.В источнике
С чего всё началось
У семьи министра Мантурова появился гостиничный бизнес в Москве
Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на ул. Малой Дмитровке в центре Москвы.
Ведомости18:46
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