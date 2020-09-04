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РБК
РБК

«Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве

Семье главы Минпромторга Дениса Мантурова принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, которые работали с собственниками и топ-менеджерами гостиницы.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

У семьи министра Мантурова появился гостиничный бизнес в Москве

Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на ул. Малой Дмитровке в центре Москвы.
Ведомости18:46
Подробнее о событии
Эхо Москвы

«Ведомости»: Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова занимается гостиничным бизнесом в Москве

Эхо Москвы08:05
Ведомости

У семьи министра Мантурова появился гостиничный бизнес в Москве

Ведомости18:46
Фонтанка.Ру

«Ведомости» нашли у семьи самого богатого министра правительства отель за 2 млрд

Фонтанка.Ру04:59
Lenta.ru

У семьи российского министра нашли гостиничный бизнес на 30 миллионов долларов

Lenta.ru04:32
Царьград

Семья российского министра завладела люксовым отелем в центре Москвы - СМИ

Царьград00:30
URA.Ru

Семья министра Мантурова приобрела люксовый отель в Москве

URA.Ru19:31
РБК

«Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве

РБК05:13

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
РБК09:08
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NI назвал неустаревающим МиГ-29 благодаря модернизации и новым ракетам

В The National Interest напомнили, что модернизированный МиГ-29 может считаться современной боевой машиной, поскольку получил новейшие летные системы и вооруженные комплексы, позволяющие проводить воздушные операции различной степени сложности.
ФАНвчера в 15:07
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Кабмин ФРГ оценил возможность изменения позиции по СП-2

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в пятницу на пресс-конференции не стал отвечать на вопрос, останется ли позиция Берлина по газопроводу "Северный поток – 2" неизменной в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Капитал страны08:49