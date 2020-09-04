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РБК
РБК

«Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве

Семье главы Минпромторга Дениса Мантурова принадлежит пятизвездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, которые работали с собственниками и топ-менеджерами гостиницы.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

У семьи министра Мантурова появился гостиничный бизнес в Москве

Семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова владеет 5-звездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на ул. Малой Дмитровке в центре Москвы.
Ведомости18:46
Подробнее о событии
РБК

«Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве

РБК05:13
Ведомости

У семьи министра Мантурова появился гостиничный бизнес в Москве

Ведомости18:46
Lenta.ru

У семьи российского министра нашли гостиничный бизнес на 30 миллионов долларов

Lenta.ru04:32
Дождь

«Ведомости»: родители главы Минпромторга Мантурова стали владельцами пятизвездочного отеля в центре Москвы

Дождь01:19
Царьград

Семья российского министра завладела люксовым отелем в центре Москвы - СМИ

Царьград00:30
URA.Ru

Семья министра Мантурова приобрела люксовый отель в Москве

URA.Ru19:31
Фонтанка.Ру

«Ведомости» нашли у семьи самого богатого министра правительства отель за 2 млрд

Фонтанка.Ру04:59

Бывший гендиректор краснодарского ФК «Урожай» стал таксистом

Бывший генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко начал работать в службе такси О новой работе бывшего защитника «Спартака» и ЦСКА, а также экс-гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко сообщил в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.
Юга.рувчера в 01:05
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Маск назвал самый трудный аспект в колонизации Марса

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что полет человека на Марс не является главной проблемой, по его мнению, гораздо сложнее построить на поверхности планеты базу для постоянного проживания людей.
Инфорос1 сентября в 11:42

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт03:38
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