Общество

ТАССТАСС«Ведомости» объявили о смене владельцев

История вопроса В феврале медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

У «Ведомостей» появятся новые владельцы

Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review. Это «Ведомостям» сообщил Кудрявцев и подтвердил Воронов.
Ведомости13:59

Подробнее о событии

У «Ведомостей» появятся новые владельцы

Ведомости13:59

«Ведомости» могут сменить владельца

Наша версия14:08

У «Ведомостей» будут новые собственники

Коммерсантъ15:05

«Ведомости» объявили о смене владельцев

ТАСС14:43

Новыми владельцами «Ведомостей» станут Константин Зятьков и Алексей Голубович

Интерфакс14:27

У газеты «Ведомости» меняются владельцы

Эхо Москвы16:04

Стало известно о продаже газеты «Ведомости» новому владельцу

Известия16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Политика

В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции

17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.
RT на русском 15:53
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего

Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми.
Вести.Ru 15:55
Авто

Новый Suzuki Jimny превратили в пикап

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения появился в продаже в России летом 2019-го, и спрос на него оказался ажиотажным.
Новые автомобили вчера в 10:55
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру вчера в 05:08
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Lenta.ru 12:37
Политика

Евросоюз запретит въезд гражданам других стран

Лидеры стран Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд для граждан стран, не входящих в союз.
Lenta.ru 15:08
Происшествия

На Сахалине бывшая пристав-исполнитель обвиняется в получении взяток

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении пристава-исполнителя УФССП России по Сахалинской области.
АСТВ 04:50
Общество

В Европе не осталось стран без коронавируса

Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
RT на русском 16:04
Политика

Ученые и юристы выступили против поправок в Конституцию

Группа российских ученых, юристов, журналистов и писателей выступила против поправок в Конституцию.
Компания вчера в 08:58
Наука

Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу

Люди с II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом, говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv.
РИА Новости 07:14
Общество

В Москве опровергли распыление дезинфицирующих средств с вертолетов

Оперативный штаб прокомментировал сообщения в соцсетях и ряде СМИ о том, что ночью в Москве якобы планируется распылять с вертолетов лекарственные препараты для дезинфекции против коронавируса.
Московский Комсомолец 14:20
Гаджеты

Samsung разрабатывает камеру для смартфонов на 150 Мп

Ридус 07:33
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
Evo-rus.com 02:33
Общество

«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажиров

Лоукостер "Победа" не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата, говорится в сообщении компании.
ТАСС 15:11
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Экономика

Фондовые биржи США показали рекордное падение за 33 года

Американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии торгов в понедельник, 16 марта, рухнул на 3 тыс. пунктов (13%).
Известия вчера в 20:19
Общество

Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса

В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
РИАМО 05:47
Музыка

Бузова провалила выступление в Череповце из-за заевшей фонограммы

Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
Невские Новости 04:13
Общество

На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14

Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
РИА Новости 15:05
Политика

Россия частично закрывает границу с Белоруссией

Правительство Российской Федерации приняло решение частично закрыть границу с Белоруссией по причине распространения коронавируса.
Военное дело вчера в 03:05
Политика

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой.
Известия 08:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри проведут лето с Елизаветой II

Принц Гарри и Меган Маркл собираются провести каникулы в Шотландии в имении королевской семьи вместе с Елизаветой II.
Gazeta.SPb вчера в 17:49
Политика

Число преступлений в России выросло с 2016 года — Путин

С 2016 года в России ухудшилась ситуация с преступлениями — их стало больше. Печально дела обстоят и с раскрытием правонарушений.
Телеканал 360° 06:56
Шоу-бизнес

Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы

В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
RuNews24.ru 07:09
Общество

Минпромторг предлагает не пускать в рестораны заболевших и пенсионеров

Рестораторы Москвы получили рекомендации от Минпромторга по работе во время пандемии COVID-2019.
Коммерсантъ 16:01
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное