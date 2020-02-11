Экономика
RT на русском«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
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с чего всё началось
Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.Ведомостивчера в 16:44
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Происшествия
Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии
Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
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Звезда отметила, что ей самой очень нравится новый образ.
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В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
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«Оскар» за лучший фильм удостоена картина «Паразиты»
Награду получила картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории «Оскара» победу празднует фильм не на английском языке.
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Фигурное катание
Татьяна Волосожар и Максим Траньков вновь хотят стать родителями
Напомним, 16 февраля 2017 года у двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова родилась дочь .
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Школьница из Томска рассказала о письме от Стивена Кинга
Шестнадцатилетняя томская школьница, получившая право на экранизацию рассказа Стивена Кинга за доллар, рассказала, как получила письмо от известного писателя.
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Происшествия
СК проверит жалобу больной раком жительницы Самары
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Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Шоу-бизнес
У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
Происшествия
Таиланд выплатит семье погибших детей из России более $140 тысяч
Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, погибших при столкновении катеров у острова Пхукет, более 4 млн таиландских бат ($140 тыс.).
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Политика
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Трамп объявил о планах создания «самых мощных» ядерных сил в мире
США намерены воспользоваться отсутствием договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем, чтобы создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил американский президент Дональд Трамп.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Политика
Глава офиса президента Украины снова собрался в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке.
Политика
Путин встретится с рабочей группой по Конституции 13 февраля
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции встретится с президентом России Владимиром Путиным 13 февраля.
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
Общество
Эвакуированные из Уханя после карантина разъедутся по 44 городам
По предварительным данным, россияне и иностранцы, находящиеся на карантине по коронавирусу после эвакуации из Уханя, планируют затем уехать в 44 города, сообщил тюменский областной штаб по профилактике коронавируса.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома
5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Гаджеты
Nokia собирается возродить смартфон Nokia N9
Компания хочет возродить смартфон Nokia N9. Как сообщает ToDay News Ufa, в ближайшем будущем ожидается ремейк культового телефона Nokia N9.
Происшествия
Замерзший двухлетний ребенок найден в сугробе в Башкирии
В следственном комитете сообщили, что в Башкирии возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью двухлетнему ребенку по неосторожности и оставление его в опасности (ст. 125 УК РФ).
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Авто
Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России
Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.