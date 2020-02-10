Экономика

RT на русскомRT на русском«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
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с чего всё началось

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
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Lenta.ru02:43

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомостивчера в 16:44

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русском01:59

«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъ01:10

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новости00:52

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБК02:09
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