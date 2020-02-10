Экономика
RT на русском«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
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с чего всё началось
Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.Ведомостивчера в 16:44
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Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
Экономика
В Башкирии социальный контракт поможет переступить порог бедности
В Башкортостане благодаря социальному контракту половина получателей адресной соцпомощи переступят порог бедности, об этом сообщила заместитель Премьер-министра Правительства-министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.
Общество
Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным
Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).
Армия и оружие
СМИ: боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии в Идлибе
Как уточняет газета Turkiye, вертолет был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Происшествия
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
Общество
Билл Гейтс купил первую в мире водородную яхту за $645 млн
Обновлено 22:53: Создатель первой водородной яхты опроверг продажу судна Биллу Гейтсу.
Политика
Украинские СМИ пишут об отставке главы офиса Зеленского
По словам пяти источников «УП» («Украинская правда»), Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля, — говорится в заявлении.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Здоровье
Российских врачей научили распознавать коронавирус
Двое граждан Китая, госпитализированные в Забайкалье и Тюменской области, готовятся к выписке.
Политика
Кремль назвал Козака куратором по Украине
Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Политика
Лукашенко предупредил о нарастании угроз в белорусском медиаполе
В ближайшем будущем белорусское медиаполе столкнется с нарастанием угроз, об этом 11 февраля заявил президент республики Александр Лукашенко.
Экономика
Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений
По данным "Коммерсанта", Минфин обдумывает и изменение расчета НДПИ для алмазов (сейчас ставка составляет 8% от стоимости).
Здоровье
В России превышен эпидемический порог по гриппу
Эпидемический порог по гриппу превышен в России на 5,5%. Увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено во всех регионах страны и во всех возрастных группах, сообщает «Известия».
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по просмотрам
Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Политика
США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году
Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
Общество
Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам
Правительство займется проработкой финансовых запросов операторов по компенсации затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопрос по данной теме в кабмин.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 8A Dual
Технологии
Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite
Новинка не имеет никакого отношения к Microsoft и позиционируется как более простая и быстрая, чем Windows 10.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Об этом сообщил портал Super.ru.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.