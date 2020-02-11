Экономика
RT на русском«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
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с чего всё началось
Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.Ведомостивчера в 16:44
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