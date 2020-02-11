Экономика

RT на русскомRT на русском«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
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Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Как компенсировать потери внебюджетных фондов, еще обсуждается, знают собеседники «Ведомостей». В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Ведомости10 февраля в 16:44

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«Ведомости»: правительство вернулось к обсуждению снижения страховых взносов

Коммерсантъ11 февраля в 01:10

Снижение страховых взносов не сможет вывести бизнес из тени — эксперт

REGNUMвчера в 06:10

СМИ узнали о возвращении правительства к идее снизить страховые взносы

РБК11 февраля в 02:09

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

RT на русском11 февраля в 01:59

Без нытья и раскачиваний: Правительство Мишустина взяло пенсии в оборот

Царьград07:00

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

РИА Новости11 февраля в 00:52

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Ведомости10 февраля в 16:44
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